El brutal discurso de Ogura sobre Márquez: "Marc entiende mucho antes..."

El japonés fue segundo en el Gran Premio de República Checa, con Marc Márquez en lo más alto del podio.

Marc Márquez ha acumulado dos victorias consecutivas: Hungría y República Checa. Justo antes de que se anuncie su renovación por dos años con el equipo Ducati. Y sus rivales alucinan con lo que está haciendo.

Ai Ogura, que intentó arrebatarle la victoria en Brno, explica en qué es diferente Marc: "El equilibrio de la moto, o mejor dicho, del agarre, era difícil de entender al inicio de la carrera. Mejoraba con el paso de las vueltas, pero Marc sí lo entendió mucho antes, y eso le permitió atacarme".

"Hemos terminado bien, pero Marc tenía algo más al final. La calidad del fin de semana ha estado por encima de los últimos", apunta el piloto de la satélite de Aprilia.

"Tenemos que mejorar en cuanto a las prestaciones si queremos pelear por el título. Marc, Marco Bezzecchi y Jorge Martín están rindiendo mejor que yo", lamenta un Ogura que logró un enorme resultado en Brno con su segunda posición.

El japonés es quinto en el campeonato con 134 puntos. El líder sigue siendo Marco Bezzecchi con 180 puntos.

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