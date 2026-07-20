"Convives con las molestias"
Marc Márquez revela el sufrimiento por su lesión: "Si duermo sobre el hombro derecho..."
El vigente campeón del mundo ha explicado cómo está gestionando su recuperación y lidiando con el dolor, mientras continúa compitiendo por llevarse el título a casa de nuevo.
Marc Márquez está experimentando una montaña rusa de emociones este año. El ilerdense ha pasado de comenzar la temporada sufriendo por su lesión en el hombro derecho y las múltiples caídas a ganar carreras y situarse a escasos puntos del liderato. Sin embargo, para pasar de un estado a otro ha tenido que lidiar con mucho dolor.
En una entrevista concedida para el canal de YouTube 'Soy Blak', Marc ha detallado hasta qué punto su lesión le ha impedido vivir de manera corriente mientras disputaba el Mundial de MotoGP. "Convives con las molestias", resume el vigente campeón, antes de abordar cómo está gestionando el dolor.
"Mi pareja sabe, perfectamente mi familia, que en fin de semana, lo que me digan de jueves a domingo, cosas que no están relacionadas con la moto, no me voy a acordar. Incluso lo que me digan el lunes, después de post-Gran Premio, tampoco me voy a acordar", explica Márquez, señalando cómo su mente es capaz de solo abordar lo relacionado con la moto, en vez de lo cotidiano.
Parte de su dolor lo siente fuera del trazado, sobre todo en la cama mientras reposa, ya que el malestar es donde se manifiesta. "Evidentemente prohibido dormir de lado derecho en la cama; tengo que dormir de izquierda por el hombro", añade el de Ducati.
Por último, Márquez ha hecho hincapié en la necesidad de cuidarse mentalmente también para evitar sufrir más de lo debido. "Mi gran ayuda psicológica es mi entorno. El cuerpo es sabio, se acuerda, pero olvida también", concluye el ilerdense.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido