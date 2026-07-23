Marc Márquez critica la nueva normativa de MotoGP para 2027

El vigente campeón del mundo, que ya ha probado la Ducati de 850cc, considera que se debería haber reducido todavía más la aerodinámica.

La próxima temporada se ejecutará una revolución en MotoGP con un nuevo reglamento en el que se cambiarán los actuales motores de 1.000cc por unos de 850cc y Pirelli sustituirá a Michelin.

Tras el Gran Premio de la República Checa, Marc Márquez tuvo la oportunidad de probar en Brno el nuevo prototipo de Ducati.

Y, después de 'catarlo', el ilerdense afirmó en el canal de YouTube 'Soy Blak' que no le contentan del todo las nuevas normas ya que se debería haber reducido todavía más la aerodinámica.

"La probé en Brno. No es tan rápida, pero no creo que los aficionados vayan a notarlo", ha señalado, apuntando también dónde se notará la diferencia: "Creo que el mayor cambio está en los neumáticos".

Marc también expuso qué hubiera cambiado: "Esperaba que redujeran todavía más la aerodinámica. Me habría gustado que la disminuyeran aún más".

Según él, esa propuesta hubiera favorecido al espectáculo: "Evidentemente, sin aerodinámica podríamos tener más carreras en grupo, como ocurre en Moto3".