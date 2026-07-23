¿Seguirá Fernando Alonso pilotando en 2027?: "Tengo contrato, no me muevo"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha sorprendido en Hungría al afirmar que seguirá con Aston Martin... sin especificar en qué puesto.

"Yo sí tengo contrato, no me muevo": así de tajante se ha mostrado Fernando Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría cuando le han preguntado por su futuro.

El contrato del asturiano con Aston Martin vence al término de la presente temporada, pero tiene la decisión de continuar con los de Silverstone en 2027.

"Estoy tranquilo, me siento rápido y motivado. Aunque tengo que saber lo que hago el próximo año", ha expresado.

Eso sí, no ha especificado si seguirá pilotando o tomará otro papel dentro del equipo como el de embajador o asesor.

Alonso tampoco ha perdido la oportunidad de atizar a la Fórmula 1: "Tengo que disfrutar de lo que hago, y no fue divertido de ver ni de conducir lo de Gran Bretaña y Bélgica. No critico por criticar, es por mejorar como deporte".

Y es que, según él, ha perdido la esencia con la nueva normativa: "Ya no tengo la adrenalina que sentíamos al pilotar un F1. No es algo que debas preguntar al equipo, es algo de la Fórmula 1. Y lo tengo que poner sobre la mesa".