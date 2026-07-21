Ducati afirma que Marc Márquez tiene en su mano ganar el Mundial de MotoGP

Davide Tardozzi, team manager de los de Borgo Panigale, confía en que sus ingenieros "aporten pronto algo para mejorar la moto".

Tras el Gran Premio de Alemania que se saldó con doble victoria de Marc Márquez en Sachsenring, Davide Tardozzi se mostró exultante con la evolución del equipo antes del parón veraniego.

Eso sí, el team manager de Ducati mantiene los pies en el suelo y afirma que Aprilia continúa teniendo la mejor moto.

"Hemos mejorado un poco el nivel de nuestra moto y las últimas carreras han ido muy bien. Aunque creemos que nuestros rivales siguen estando un pequeño paso por delante de nosotros", ha señalado en declaraciones que publica 'Marca'.

A pesar de ello, no titubea a la hora de afirmar que tanto Marc Márquez, a 18 puntos del líder, como Pecco Bagnaia, a 65, mantienen intactas sus opciones.

"Lo que es claro es que en este momento, supongo que depende en gran medida de los pilotos, porque Aprilia demuestra que cuenta con cuatro pilotos fantásticos y rápidos que les han permitido crecer de una forma increíble, mientras que nosotros confiamos en nuestros pilotos. Al fin y al cabo, creo que ambos, Marc y Pecco, siguen teniendo posibilidades de luchar por el campeonato", ha explicado.

Tardozzi, a modo de conclusión, pide un esfuerzo mayor a su equipo para que Márquez pueda levantar su décima corona.

"Espero de verdad que nuestros ingenieros aporten pronto algo para mejorar la moto. Dicho esto, creemos que, con un poco más de suerte y de rendimiento, Marc y Pecco harán una segunda parte de la temporada fantástica", ha zanjado.