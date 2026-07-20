Marc Márquez, el oráculo de España en el Mundial: predijo la victoria de La Roja frente a Argentina

El eneacampeón del mundo acertó la porra de MotoGP sobre las selecciones que jugarían la final de la Copa del Mundo y vaticinó la victoria de España sobre Argentina.

La selección española de fútbol ha vuelto a poner a nuestra nación en lo más alto. Los de Luis de la Fuente se impusieron a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga para dar a España su segundo mundial y su segunda estrella.

En un partido marcado por el asedio español a la portería albiceleste y las numerosas acciones desmedidas de los jugadores argentinos sobre los españoles, el encuentro se decidió en una acción bien ejecutada por el delantero del FC Barcelona a pase de cabeza de Nico Williams.

El combinado español celebró por todo lo alto su victoria en el Met Life Stadium de Nueva York, hogar de los New York Giants y los New Jersey Jets de la NFL. Un triunfo que ya fue previsto por otro campeón del mundo como Marc Márquez.

Antes del comienzo de los cuartos de final, el ilerdense participó en una porra organizada por MotoGP en la que tenía que vaticinar qué selecciones pasarían de ronda y cuáles llegarían a la ansiada final de este pasado domingo 19 de julio en Estados Unidos.

Márquez, ferviente seguidor del fútbol, no dudó en dejar su pronóstico, el cual quedó reflejado en una tabla. El nueve veces campeón del mundo afirmó que España pasaría a la final dejando atrás a Bélgica y Francia, mientras que también acertó que Argentina vencería a Suiza e Inglaterra.

Finalmente, para el resultado de la ansiada final, el piloto español vaticinó una victoria de la selección española ante los tricampeones del mundo, un resultado que se produjo unos días después.

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