Alejo Stivel, sobre el juego sucio de Argentina en la final: "Espero que a Paredes lo suspendan seis meses sin jugar"

Alejo Stivel explica cómo vivió el España-Argentina de la final del Mundial con sentimientos encontrados y critica duramente el mal juego de la albiceleste y las actitudes antideportivas de sus jugadores al terminar el partido.

Más Vale Tarde cuenta hoy con la presencia de Alejo Stivel, que aporta su visión sobre la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial.

El cantante argentino se muestra muy crítico con Milei, que no ha felicitado a España por la victoria y, además, ha declarado día festivo en Argentina. "Que Milei es un payaso diabólico ya lo sabemos y debería estar encerrado en un psiquiátrico de por vida", afirma rotundo.

Después de llevar viviendo en España tres cuartas partes de su vida, el músico se considera tan español como argentino y asegura que ayer su plan era celebrar los goles de ambos equipos. Sin embargo, al avanzar el partido y darse cuenta de que "había un equipo que estaba jugando mucho mejor" empezó a tomar partido.

"Casi yo no quería que marcase Argentina, porque no quería salir campeón del mundo habiendo jugado así", explica Stivel, que acabó apoyando a España porque "el partido que hizo fue fabuloso" y "la diferencia fue abismal".

Respecto a la forma en que Argentina ha encajado la derrota, señala que forma parte de "una situación de frustración de la sociedad, que de modo escapista busca en el fútbol algo que no hay".

Más allá de eso, considera "avergonzante" la actitud de algunos jugadores, tras protagonizar peleas y ponerse de espaldas mientras la selección recogía la copa. "Espero que a Paredes le caiga una buena y lo suspendan por lo menos seis meses de jugar al fútbol", asegura Stivel, que le transmite su simpatía al Cuti Romero por no saludar a Trump.

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