VÍDEO | Un vidente saca las cartas y predice que España ganará el Mundial: "Le sale el éxito y la copa"

El próximo Mundial que se celebra en Estados Unidos ha perdido todo su interés después de que un vidente peruano nos haya ahorrado más de 100 partidos y nos desvele directamente al campeón final: España.

El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero un vidente peruano ya se ha encargado de quitarle toda la emoción y ha hecho 'spoiler' sobre quién va a ganarlo: España.

Gracias a su dominio de las vibraciones de un péndulo y de las cartas del tarot, el adivino concluye que será nuestro país quien se alce con el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

Zapeando también decide adelantarse al triunfo de 'la roja' y ya lo celebra ondeando banderas, camisetas y hasta tocando el bombo.

Sin embargo, Quique Peinado nos pone los pies en la Tierra: "Ha dicho que seremos campeones porque nos ha salido el rey de oros y la rueda de la fortuna. Igual ganamos el Mundial o una partida a la brisca".

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