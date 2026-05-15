El agitador ultra Vito Quiles también viajó a Galicia y Zaragoza con billetes de AVE fraudulentos

Los detalles Imputado por estafa, la denuncia de Renfe contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles también refleja que habría utilizado el mismo 'modus operandi' de comprar billetes de trayecto corto (más económicos) y realizar el trayecto completo en viajes a Galicia y Zaragoza.

Vito Quiles, un agitador de ultraderecha, ha sido imputado por un juzgado de Alicante por presunta estafa al colarse repetidamente en el AVE Alicante-Madrid. Según la denuncia de Renfe, Quiles usaba billetes fraudulentos para viajar también a Galicia y Zaragoza. El incidente clave ocurrió el 11 de agosto de 2025, cuando fue multado por intentar viajar de Alicante a Madrid con un billete válido solo hasta Albacete. Renfe estima que Quiles repitió esta práctica al menos 17 veces en un año y medio, acumulando un fraude superior a 400 euros. Además, Quiles enfrenta otros procesos judiciales por calumnias, injurias y delitos de odio.

Una práctica "sistemática", "habitual" y "recurrente". Así describe la denuncia de Renfe el presunto delito de estafa del agitador de ultraderecha Vito Quiles. Un juzgado de Alicante le ha imputado por colarse sistemáticamente en el AVE Alicante-Madrid.

Pero, según el análisis de la denuncia de Renfe, a la que ha tenido acceso laSexta, el agitador ultra también utilizó billetes fraudulentos para viajar a Galicia y a Zaragoza. Por ejemplo, el escrito documenta que usó billetes a Zamora o Calatayud "cuando en realidad se aprecia que el destino es claramente Madrid o Zaragoza".

El incidente del que parte la investigación, y que se recoge tanto en la denuncia como en el auto de imputación, es el que se sucedió el 11 de agosto de 2025, a bordo del tren AVE 5063, con salida de Alicante a las 5:50 y llegada a Madrid a las 08:23 horas. Entonces, el agitador había tenido que pagar una multa de 94 euros tras ser cazado cuando intentaba llegar en tren desde Alicante hasta Madrid con un billete de la promoción 'Verano Joven' de seis euros, que solo era válido hasta Albacete.

Quiles compraba un billete más barato desde Alicante (donde reside) hasta Cuenca o Albacete, pero hacía el recorrido completo viajando hasta Madrid. Renfe acredita que lo habría hecho al menos 17 veces en año y medio.

Sin embargo, la denuncia detalla que Quiles no sólo se limitaba a los trayectos desde su ciudad de residencia. "La práctica descrita anteriormente, de utilizar billetes de media distancia para viajar en larga distancia pagando un importe mínimo, se desplegaba también en otros destinos como Galicia o Zaragoza, con el mismo patrón: viaje de vuelta desde el destino final y publicaciones en redes sociales desde destino real y no desde el que figura en el billete", explican desde la compañía ferroviaria.

Una "reiteración de hechos" que constatan se produce al menos desde el año 2024. Quiles se podría enfrentar a una pena que oscila entre los seis meses y los tres años de cárcel si la estafa supera los 400 euros, algo que con los viajes detallados por Renfe se alcanzaría sobradamente. Concretamente, Renfe hace una estimación del gasto real que debería haber abonado Quiles en sus viajes teniendo en cuenta una tarifa básica y según al compñía se alcanzan los 471 euros. Una cifra que podría ser mayor, llegando incluso a los 1.000 euros, si Quiles hubiera utilizado servicios premium o una plaza en primera clase, como en el viaje del 11 de agosto.

Este frente judicial es sólo uno más de los que tiene por delante el agitador ultra. En proceso está la denuncia por calumnias e injurias a Rubén Sánchez, la revelación de secretos a Beatriz Corredor, el delito de odio y contra la integridad moral a una mujer con discapacidad. Y más reciente, en este caso pendiente de si se admite, la denuncia de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.