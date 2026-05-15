Rusia realiza un ataque masivo contra Ucrania tras el fin de la tregua que deja más de 20 muertos

Mientras tanto... Zelenski ha convocado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una reunión que permita "responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitario de Rusia".

Rusia ha intensificado sus ataques sobre Ucrania tras una tregua fallida, alcanzando la capital, Kyiv, con drones y misiles que destruyeron un edificio de nueve plantas, causando al menos 24 muertos, incluidos tres menores. En el barrio de Dárnitsia, un misil impactó en una zona residencial, dejando 47 heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a los rescatistas tras finalizar las labores de desescombro y pidió más apoyo militar para defenderse de los ataques rusos. Además, Ucrania ha convocado al Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los ataques y solicita una respuesta internacional contundente.

Rusia ha vuelto a atacar con fuerza Ucrania después de que finalizara una polémica tregua marcada por acusaciones mutuas de haberla incumplido. Unos ataques que han estado también dirigidos a la capital del país, Kyiv, donde los drones y misiles lanzados han alcanzado un edificio de nueve plantas que ha quedado totalmente derrumbado, provocando la muerte de al menos 24 personas, entre ellas tres menores.

El impacto del misil se ha producido en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana. Otras 47 personas han resultado heridas en ese mismo impacto, según el último balance realizado.

El personal de emergencias ucraniano ha examinado hasta ahora con perros rastreadores 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado de la zona más de 3.000 metros cúbicos de escombros. El número de muertos no ha dejado de incrementarse desde la madrugada del jueves, cuando tuvo lugar el ataque, al haber ido encontrando los rescatistas los cuerpos de nuevas víctimas bajo los cascotes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado el final de las labores de desescombro en el distrito de Dárnitsia. "Los rusos demolieron prácticamente toda una sección del edificio con su misil", ha dicho en sus redes sociales, dando las gracias por su trabajo a los rescatistas que han estado buscando víctimas entre los escombros durante más de 24 horas.

"No se puede normalizar a una Rusia así; una Rusia que destruye deliberadamente vidas y esperanzas no puede quedar impune. Se necesita presión", ha escrito el presidente ucraniano.

Zelenski ha señalado que "Ucrania está defendiendo a Europa y al mundo", evitando que estos actos se extiendan más allá de sus fronteras, y ha pedido que continúe el apoyo militar para que los ucranianos puedan protegerse con más garantías de los misiles rusos.

Además, ha insistido una vez más en la urgencia de que su ejército reciba más municiones y sistemas para derribar misiles balísticos, los más difíciles de contrarrestar del arsenal militar ruso.

También ha dado las gracias a los países que aportan dinero para que Ucrania pueda comprar misiles antibalísticos a EEUU, que desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha dejado de enviar armamento gratis a Kyiv.

El presidente ucraniano también ha mostrado su agradecimiento a los países que se han unido a lo que ha llamado "la coalición antibalística". Zelenski busca acelerar los esfuerzos europeos para producir en el continente misiles capaces de derribar misiles balísticos y dejar de depender de EEUU en este campo.

Rusia lanza más de 1.500 drones y 56 misiles en dos días

Zelenski ha señalado que durante dos días, tras el final de la tregua, se han producido ataques aéreos prácticamente ininterrumpidos en los que los rusos utilizaron más de 1.500 drones y 56 misiles de distintos tipos.

Hubo impactos en la mayoría de las regiones ucranianas, desde Zakarpatia hasta la región de Járkiv y también en Ivano-Frankivsk, Rivne, Volinia, la región de Odesa, Poltava y Sumi, según ha señalado.

En Járkiv (este), hubo 28 heridos este jueves y dos en la región sureña de Odesa, según Zelenski, quien ha explicado que, en total, 180 lugares han sido dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales.

Ucrania convoca al Consejo de Seguridad de la ONU

Tras lo ocurrido, el Gobierno de Ucrania ha decidido convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "He dado instrucción para que se inicie de inmediato una reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU y se utilicen otros foros internacionales para responder a los asesinatos de civiles ucranianos y los ataques contra personal humanitarios de Rusia", ha anunciado en redes sociales el ministro de Exteriores, Andri Sibiga.

"Una escala tan grande de terror ruso requiere respuestas internacionales fuertes y solicito a todos los Estados que reaccionen", ha instado Sibiga.

Sibiga ha detallado que Rusia ha lanzado en las últimas 24 horas 675 drones y 56 misiles sobre la ciudad de Kyiv, en el que ha sido el mayor ataque de estos días, desde que finalizó esa suerte de tregua que las partes se dieron sin demasiada fiabilidad con motivo del Día de la Victoria, el 9 de mayo.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha informado de que ha citado al cuerpo diplomático extranjero en la capital del país para visitar uno de los sitios donde más se ha sentido este último ataque de las Fuerzas Armadas rusas.

"El mundo debe ver que la respuesta de Rusia a todas nuestras propuestas constructivas de paz es más terror y violencia, y actuar en consecuencia", ha apuntado el ministro de Exteriores ucraniano.

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