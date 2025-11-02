Jorge Lorenzo responde: ¿Es peor tener a Márquez como rival o como compañero?: "Te destroza más..."

El excampeón ha analizado la supremacía de Marc Márquez así como la manera en la que puede influir su rendimiento en el desempeño de sus compañeros.

Marc Márquez ha conseguido su noveno campeonato del mundo en una temporada en la que ha demostrado una superioridad para el recuerdo. En contraposición del éxito del ilerdense está el dramático desempeño de 'Pecco' Bagnaia, su compañero de equipo. En este contexto surge la duda de la influencia que puede llegar a ejercer el ilerdense sobre su compañero.

"Al final lo que te destroza más es cuando te quitas el casco, ves los tiempos y ves que tu compañero te ha metido medio segundo o un segundo. Más que lo que pueda decir fuera de la pista, en las declaraciones, en esa famosa guerra psicológica", expresaba Jorge Lorenzo sobre la manera en la que puede influir a nivel mental la competencia dentro del equipo.

El expiloto prosiguió con un análisis que empatiza con la situación del italiano de Ducati: "Lo que descoloca a tu compañero de equipo es tu superioridad a nivel de velocidad. Bagnaia seguramente no esperaba esa diferencia de velocidad con Marc. Él creía que a lo peor estaría un poco por debajo o de normal estaría más o menos igual, pero no esperaba a un Márquez siempre superior. Eso un poco le ha desmoralizado, eso te hace confiar menos en ti mismo y salir a pista con un poco de dudas sobre tu capacidad".

"Quieras que no, eso en tu inconsciente y en tu manera de pilotar se va notando con el tiempo. Un piloto convencido, un piloto seguro de sí mismo, pues, aunque él no entienda por qué, le salen las cosas mejor y va más rápido. Es así, es pura psicología", sentenciaba el expiloto en declaraciones para 'AS'.

Un análisis que evidencia que el talento abrumador de Márquez merma el rendimiento de sus compañeros ya que, de alguna manera, los conduce hacia la frustración.