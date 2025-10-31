El jefe de Ducati reconoce que Bagnaia y Márquez no tienen nada que ver: "El rango de Pecco es limitado"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Pecco se siente cómodo "en un rango más limitado" que el que tiene Marc con la moto.

Marc Márquez ha demostrado en este 2025 que llevando la mejor moto era inalcanzable. Con esta Ducati ha arrasado. Y eso que su compañero, Pecco Bagnaia, lo ha pasado realmente mal. Tanto que su futuro en la marca italiana parece estar incluso en el aire de cara a las nuevas normas de 2027.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha dicho en 'Speedweek' que Pecco tiene "menos margen" para sentirse cómodo que Marc y que eso, claro, ha marcado el desarrollo que han llevado a cabo de su moto.

"El margen de ajuste óptimo es más pequeño, y el rango en el que Pecco se siente cómodo es más limitado que el de Marc Márquez. Eso hace que pierda sensibilidad con la moto y no pueda aprovechar sus puntos fuertes en la frenada y la entrada en curva. Todo el equipo técnico lleva meses trabajando en soluciones para él, pero las limitaciones en los test complican el desarrollo de algo específico", apunta el ingeniero italiano.

No han modificado demasiado la moto, pero Pecco no se ha sentido cómodo a pesar de ello: "Cuando presentamos la temporada en Madonna di Campiglio ya dije que no había grandes diferencias entre la GP24 y la GP25. No quería correr riesgos. El año pasado teníamos una ventaja técnica considerable y pilotos excepcionales, así que decidimos mantenernos fieles a las soluciones probadas".

Marc, un piloto diferente

Además, Gigi celebra tener a Marc porque con él pueden ser mucho más creativos en los cambios de la Ducati: "Cuando un piloto diferente se une al equipo, como Marc Márquez, puede abrirte nuevos caminos y ayudarte a comprender mejor el panorama general".

"Desde el punto de vista técnico, hay muchas posibilidades que marcan la diferencia en el comportamiento de la moto...", cierra el ingeniero jefe de Ducati.