La increíble hazaña de Sinner para quitarle el número 1 del mundo a Carlos Alcaraz

El tenista italiano ha ganado el Masters 1000 de París sin ceder ningún set en todo el torneo para recuperar el trono del tenis en el ranking ATP.

Jannik Sinnerha vencido a Félix Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París para cerrar un torneo redondo que le permite recuperar el número 1 del mundo.

El de San Cándido aprovechó su oportunidad después de la sorprendente derrota de Carlos Alcaraz en segunda ronda ante Cameron Norrie para eliminar la ventaja que separaba a los tenistas en el ranking.

El italiano se proclamó campeón del ATP 500 de Viena el domingo pasado. La victoria, en la final ante Alexander Zverev, fue el único encuentro del torneo en el que el campeón cedió un set. Una semana más tarde, el número 1 del mundo vuelve a ser campeón, esta vez en París, en un Masters 1000, y esta vez, sin ceder ningún set en todo el torneo.

Sinner llegó a la final después de apisonar 6-0 y 6-1 a Alexander Zverev, número 3 del mundo. Y en el desenlace, se encontró al canadiense Auger-Aliassime que afrontaba la segunda final de Masters 1000 de su carrera después de practicar un tenis brillante.

Sin embargo, una versión extraordinaria del canadiense solo sirvió para forzar un tie-break en el set que más se le complicó a Jannik en todo el campeonato. Una versión excelsa del de San Cándido que, desde la victoria el 18 de octubre en la final del 'Six King Slam' ante Carlos Alcaraz, ha ganado diez de diez partidos y dos de dos campeonatos en los que se ha dejado un único set para finalizar la temporada como rey del tenis en el mundo.