El monstruoso huracán Melissa se convierte en la peor tormenta de 2025: deja ya 64 muertos

Los detalles El fenómeno, que mide más de 1.000 kilómetros de diámetro, ya se ha ido debilitando y se ha transformado en borrasca. Ahora, emprende un camino hacia el norte de Europa.

El huracán Melissa, de categoría 5, ha devastado varios países del Caribe, causando más de 50 muertos y numerosos daños materiales. Con un diámetro de más de 1.000 kilómetros, similar al tamaño de Francia, Melissa ha afectado gravemente a Jamaica, Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití. Este ciclón, el peor de 2025, ha sido considerado el tercer peor de la historia, y se especula que podría alcanzar una categoría superior si existiera. Aunque Jamaica experimentó grandes destrozos, la preparación previa evitó más muertes. El fenómeno destaca la creciente amenaza del cambio climático, incluso para países como España.

El monstruoso Melissa, de categoría 5, ha asolado diferentes países del Caribe causando más de 64 muertos, una veintena de desaparecidos e innumerables daños materiales.

Este impactante huracán mide más de 1.000 kilómetros de diámetro, es decir, tiene un tamaño similar al de Francia. Tras su llegada aguas caribeñas, esta gran tormenta engulló Jamaica, una de las zonas más afectadas. El huracán ya se ha transformado en borrasca y se dirige hacia el norte de Europa.

Asimismo, también han sido dañados países como Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití. Con su ferocidad, Melissa se ha convertido en la peor tormenta de este 2025 e incluso se habla de que, en caso de que existiera la categoría 6, optaría a ascender de rango.

Tercer peor ciclón tropical del Atlántico

De esta manera, se convierte en el tercer peor ciclón tropical de la historia del Atlántico. En Jamaica se han podido observar destrozos absolutos, aunque no han lamentado más fallecimientos porque se prepararon previamente ante el temporal, fenómeno meteorológico que se ha proclamado como su talón de Aquiles.

En cuanto a comparaciones, es cierto que no es equiparable el tamaño de este huracán como una DANA porque el primero es como un elefante, es decir, es muy grande, lento y fácil de prever. Es por ello que en algunas zonas realizaron programas de prevención antes de que llegara Melissa.

Pese a que los huracanes parecen estar muy lejos de España, este fenómeno se está convirtiendo en un nuevo peligro al país por la tropicalización del clima que se está viviendo con el calentamiento global. Como hemos podido observar en los últimos años, lo que antes no podía suceder, ahora ocurre y con más frecuencia.

