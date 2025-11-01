¿Mensaje de Álex Márquez a Bagnaia?: "Si eres compañero de Marc, o le tienes celos..."

El de Cervera analizó su espectacular temporada y el difícil papel que tiene que jugar el compañero de su hermano en el 'box'.

Los hermanos Márquez han dominado el Mundial de MotoGP con una superioridad incontestable. Marc ha conquistado su séptimo título de la categoría reina y Álex ha hecho lo propio firmando su primer subcampeonato.

El de Gresini certificó esa segunda plaza en el pasado Gran Premio de Malasia donde consiguió la victoria en la carrera de domingo. El hecho de pilotar en una escudería satélite encumbre aún más la hazaña de un Álex que ha sido el mejor corredor de la parrilla después de su hermano Marc.

En unas declaraciones para 'Motorsport', ha sido el propio Álex quien ha dejado una llamativa reflexión sobre ser compañero de su hermano. 'Pecco' Bagnaia, conviviente de Marc Márquez en el 'box' de Ducati, ha tenido un año difícil compitiendo al lado del nueve veces campeón del mundo.

De hecho, Bagnaia era el principal candidato antes de comenzar la temporada para competirle el título a Marc pero la realidad ha terminado siendo bien distinta. Las palabras de Álex indican que es complicado ser compañero del ilerdense aunque también reconoce que se puede mejorar mucho a su lado: "Hay dos maneras de afrontar ser su compañero: le tienes celos y dices, 'él hace esto y ya llegaré a lo que hace, porque yo lo hago".

"U otra filosofía, que es fijarte en él, en lo que hace mejor, y aprender. Por eso el año pasado salí reforzado (por fijarse y aprender)", ha asegurado el subcampeón del mundo de MotoGP.