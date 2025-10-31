El curioso entrenamiento de Holger Rune después de su gravísima lesión

Así entrena el tenista danés en su rehabilitación tras su lesión en el tendón de Aquiles: no puede apoyar la pierna izquierda.

Holger Rune ya ha empezado su recuperación. Una recuperación que se espera larga. El danés se rompió en tendón de Aquiles en el Open 250 de Estocolmo, en su partido de semifinales contra Hugo Umbert.

Y ahora, unos días después, ha publicado en sus redes sociales un curioso vídeo entrenando. Entrenando sentado. Todavía no puede apoyar la pierna izquierda.

Rune entrena sentado, apoyando sólo una pierna. Así golpea con la derecha. Un entrenamiento adaptado a su rehabilitación.