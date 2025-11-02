'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado

Los detalles Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido con el butronero, que ya está en su domicilio, pero sí se conoce que ni la familia ni la víctima han interpuesto una denuncia.

En el barrio madrileño de Carabanchel, se vivió un secuestro de película protagonizado por Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', un alucinero con un largo historial delictivo. El suceso ocurrió cuando tres coches de alta gama embistieron su vehículo en la calle Antonio López, desatando un tiroteo antes de llevarse al conductor. La identidad del secuestrado se reveló horas después, y la Policía Nacional asumió la investigación. Aunque se baraja un ajuste de cuentas como motivo, no se descartan otras razones. Pese al caos generado, ni la familia ni la víctima han presentado denuncias.

Una de las calles más transitadas del madrileño barrio de Carabanchel vivía este viernes un secuestro de película y con lo que parece un final feliz, el del famoso y más peligroso alucinero en activo Juan María Gordillo Plaza, más conocido como el 'Niño Juan', que ya ha sido liberado tras horas de total expectación.

Tal y como han confirmado fuentes policiales a laSexta, el butronero, que cuenta con deudas con la mafia madrileña y más de 120 detenciones a sus espaldas, ya está en casa. Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido, pero sí se conoce que ni la familia ni la víctima han denunciado al respecto.

Sobre las 20:45 horas de este viernes, el 'Niño Juan', que planeó asaltar el Palacio de Fontainebleau a cargo de un mafioso chino, protagonizó un suceso que ha vuelto a poner su nombre en boca de todos. Tres coches de alta gama embestían a otro vehículo en la calle Antonio López para después comenzar un tiroteo y llevarse al conductor del turismo.

Tiroteo en plena calle

Pese a que en un primer momento se desconocía la identidad del secuestrado, horas después se supo que el alucinero había sido sacado a la fuerza en uno de los coches que huyó del lugar. Mientras, su vehículo quedaba abandonado en mitad de la calzada y con impactos de bala visibles.

Por su parte, Agentes de la Brigada Científica realizaron una inspección en la zona mientras el Grupo 12 de la Policía Nacional, especializado en secuestros, se hizo cargo de la investigación.

El tiroteo sembró el caos en Carabanchel donde los vecinos, aterrados, tuvieron que tirarse al suelo para protegerse de las balas. A la colisión de los coches se sumaron, según los vecinos, una decena de tiros y la visión de cómo unos hombres encapuchados se llevaban al secuestrado.

Según la información facilitada a EFE, los agentes trabajan con la hipótesis de que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no descartan otros motivos.

