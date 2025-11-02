El llamativo gesto de reivindicación de Lamine Yamal en la victoria del Barça ante el Elche

El extremo abrió el marcador con un gran gol y lo celebró con rabia, aunque sin ponerse la 'corona', después de una semana complicada tras la derrota sufrida en el Clásico.

Tras lo sucedido en el Clásico, Lamine buscaba reivindicarse ante el Elche y no tardó en hacerlo. A los nueve minutos, el español firmó el 1-0 con un gran gol. En la celebración se señaló el escudo, lo besó e hizo gestos de reivindicación. Pero no se puso la 'corona', algo llamativo teniendo en cuenta que era la habitual manera de festejar un gol que estaba teniendo Yamal.

A pesar del tanto, el extremo sigue sin estar al 100% aunque se notó cierta mejoría con respecto al Clásico. El Barça también fue más contundente, especialmente en los primeros quince minutos, donde ya ganaba 2-0. Dos minutos después del gol de Lamine, Fermín robó el balón en zona comprometida del Elche.

El de El Campillo temporizó y centró de maravilla para que Ferrán rematara a placer. Fermín también sería el autor de la asistencia del segundo gol, obra de Rashford. El inglés sentenció con un gran remate en el minuto 61.

Antes de que terminara la primera parte, Rafa Mir había recortado distancias. Un gol que sembró algo de dudas porque el ex del Valencia tuvo la oportunidad de poner el empate nada más comenzar el segundo acto, pero la madera se lo impidió. El ariete del Elche volvería a toparse con la madera en el minuto 68. Fue el mejor de los de Eder Sarabia.

El Barça certifica un triunfo que le permite no perder la estela del Madrid. Los de Flick se colocan de nuevo a cinco puntos y se recomponen de la derrota en el Clásico con una actuación mucho más positiva. Próximo encuentro, el miércoles frente al Brujas belga.

Los de Eder Sarabia se marchan de Barcelona sin puntos pero habiendo cuajado una gran actuación. El Elche pagó caros los errores defensivos pero dio la cara ante el Barça.