Maribel Vilaplana, en el hospital por una indisposición

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la fatídica DANA, se ha trasladado a un centro médico este sábado, según ha avanzado el diario 'Las Provincias'. La comunicadora, que está citada a declarar como testigo este lunes en la investigación por la gestión de la DANA, que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana, estaría a la espera de diagnóstico tras sufrir una indisposición.

Según el mencionado medio, Vilaplana estaría acompañada de algunos familiares. Esto podría poner en riesgo su declaración, ya que si sigue hospitalizada para este lunes tendría que presentar un informe ante la instructora para evitar presentarse en el juzgado, aunque la decisión final corresponde a la magistrada.

Lo cierto es que Vilaplana ya afirmó en una carta abierta en septiembre que la presión y los comentarios públicos por su encuentro con el president de la Generalitat mientras decenas de valenciano morían en la gota fría del 29 de octubre le habían llevado a estar ya ingresada en el hospital.

