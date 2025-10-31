Ester Muñoz (PP) cree que Sánchez demostró "sus debilidades" en el Senado pese a "su disfraz con gafas": "Esto no iba de poner trampas"

La otra cara Aunque el PP comparta públicamente su satisfacción con la comparecencia de Sánchez en el Senado, una senadora del PP advirtió a Alejo Miranda durante su interrogatorio: "Te la está liando".

La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, ha criticado las respuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Senado, calificándolas de "reveladoras" y destacando sus "debilidades". Según Muñoz, Sánchez mostró "amnesias" y desconocimiento en varios temas, utilizando un "manual de corrupción del no me consta". La portavoz subrayó que el presidente está rodeado de personas con problemas legales y acusó al Gobierno de estar implicado en corrupción. Además, destacó que Sánchez intentó desviar la atención durante la comparecencia y que sus aliados encubren la corrupción. Muñoz también defendió al senador Alejo Miranda, quien interrogó a Sánchez, afirmando que sus preguntas expusieron las debilidades del presidente.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, ha considerado que las respuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este jueves en el Senado han sido "muy reveladoras" y han demostrado "claramente sus debilidades", a pesar de "su disfraz con gafas".

"Creo que fueron reveladoras algunas de sus amnesias y algunas de las cuestiones en las que dijo no saber utilizando su manual de corrupción del no me consta", ha señalado Muñoz en una entrevista en Antena 3.

"Esto no iba de poner trampas a nadie. Tenemos a un presidente con su mujer pentaimputada, con su hermano con cuatro delitos mintiendo, con el fiscal general del Estado imputado, con su mano derecha en la cárcel, con su otra mano derecha imputado, sus compañeros con los que hizo la campaña, estamos viendo cómo están rodeados. Él metió a esa organización criminal en el gobierno de España”, ha subrayado.

Durante toda la comparecencia, según Muñoz, se vio a un presidente que "intentaba escaparse continuamente" y hablaba de "cuestiones que no venían al caso" y que, además, tuvo grandes aliados entre sus socios que "son cooperadores de tapar la corrupción del Gobierno de España".

Tal fue el tono que ha alcanzado durante la discusión en el Senado que una compañera de Alejo Miranda tuvo que intervenir para avisarle de que se estaba desviando de la estrategia que debía seguir. "Te la está liando", le ha susurrado.

Muñoz ve "evidentes los puntos débiles" de Sánchez

La portavoz parlamentaria del PP ha calificado de "curioso" que cuando no habían pasado ni diez minutos del inicio de la comisión de investigación Sánchez asegurase que "era un circo y una comisión de difamación". "Más allá de eso, es evidente los puntos débiles de Sánchez, donde no ha podido contestar y para mí eso es lo más relevante. Todo lo demás es anecdótico", ha insistido.

A su juicio, la intervención del presidente revela que preparó la comparecencia con abogados para evitar que se le pueda llevar a juicio por mentir o "decir determinadas cosas".

Respecto a Alejo Miranda, el senador del PP encargado de interrogar a Sánchez, la portavoz parlamentaria ha sostenido que hizo preguntas "muy importantes y muy pertinentes que dejaron la evidencia de la debilidad de Pedro Sánchez en multitud de ocasiones". Preguntada sobre el mensaje en la cuenta de X del PP en el que se compara al ministro de Transportes, Oscar Puente, con un primate, Muñoz ha respondido que se le ha contestado con su mismo lenguaje.

