Ahora

Horas decisivas

Las víctimas de la DANA, más cerca de cerrar una herida: se concentran frente al Palau al grito de 'Mazón dimisión'

¿Qué están diciendo? Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha expresado que esperan que el president de la Generalitat deje su cargo para así "poder empezar el duelo" por sus familiares.

Víctimas de la DANA se concentran en Valencia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Decenas de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 se han concentrado este domingo frente al Palau de la Generalitat para pedir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón, lo que supondría una forma de que los familiares de las víctimas empezasen a cerrar la herida por sus seres queridos fallecidos.

Los manifestantes han portado carteles y camisetas con la foto de sus familiares fallecidos o con frases como "20:11 ni oblit ni perdó" o "229 fallecidos 0 responsables. Valencia no olvida" y han lanzado gritos de "¡Mazón a prisión!"

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha sido una de las asistentes a la concentración, donde ha afirmado que esperan que "por fin se produzca la dimisión de Mazón", una dimisión que llevan "solicitando desde hace un año".

De anunciarse esa dimisión en las próximas horas, Álvarez ha expresado que se sentirán "algo más aliviadas" y podrán empezar "ese duelo" que llevan esperando empezar desde hace un año. "Esto es solo una batalla de toda la guerra que tenemos contra un gobierno de la Generalitat Valenciana, porque todo el Consell es responsable y también las personas que lo han mantenido, porque esta persona no podría haberse mantenido si no hubiera tenido todo un PP detrás y todo un Vox detrás", ha declarado de forma tajante la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA.

De esta forma, ha dicho, "esto es solo el principio de toda esta guerra". "Y también tomamos nota de quién no vino a dar respeto a nuestros familiares sin tener ningún motivo para no venir. No lo olvidamos, lo tenemos muy en cuenta", ha añadido, tras lo que ha adelantado que el próximo martes en el Congreso va a destacar que sus familiares "no son números, sino personas que no tenían que haber muerto ese día y que por una negligente gestión de una DANA fallecieron".

La concentración se ha producido de manera improvisada y a la espera de conocer la decisión que se tomará tras la conversación entre Mazón y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido y del Consell.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Carlos Mazón se plantea dimitir como president anunciando elecciones a la Generalitat
  2. Víctimas de la DANA se reafirman en que Mazón "va a caer": "Sigue mintiendo, no estaba donde tenía que estar"
  3. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  4. El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"
  5. 'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado
  6. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres