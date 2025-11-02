Las víctimas de la DANA, más cerca de cerrar una herida: se concentran frente al Palau al grito de 'Mazón dimisión'

¿Qué están diciendo? Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha expresado que esperan que el president de la Generalitat deje su cargo para así "poder empezar el duelo" por sus familiares.

Decenas de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 se han reunido frente al Palau de la Generalitat para exigir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón. Los manifestantes, portando carteles con fotos de sus seres queridos fallecidos, han clamado por justicia con lemas como "20:11 ni oblit ni perdó". Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha declarado que la dimisión de Mazón permitiría iniciar el duelo. Según Álvarez, el Consell es responsable de la tragedia, y la concentración es solo el comienzo de su lucha por justicia. La decisión sobre el futuro de Mazón está pendiente de una conversación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Decenas de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 se han concentrado este domingo frente al Palau de la Generalitat para pedir la dimisión del president valenciano, Carlos Mazón, lo que supondría una forma de que los familiares de las víctimas empezasen a cerrar la herida por sus seres queridos fallecidos.

Los manifestantes han portado carteles y camisetas con la foto de sus familiares fallecidos o con frases como "20:11 ni oblit ni perdó" o "229 fallecidos 0 responsables. Valencia no olvida" y han lanzado gritos de "¡Mazón a prisión!"

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha sido una de las asistentes a la concentración, donde ha afirmado que esperan que "por fin se produzca la dimisión de Mazón", una dimisión que llevan "solicitando desde hace un año".

De anunciarse esa dimisión en las próximas horas, Álvarez ha expresado que se sentirán "algo más aliviadas" y podrán empezar "ese duelo" que llevan esperando empezar desde hace un año. "Esto es solo una batalla de toda la guerra que tenemos contra un gobierno de la Generalitat Valenciana, porque todo el Consell es responsable y también las personas que lo han mantenido, porque esta persona no podría haberse mantenido si no hubiera tenido todo un PP detrás y todo un Vox detrás", ha declarado de forma tajante la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA.

De esta forma, ha dicho, "esto es solo el principio de toda esta guerra". "Y también tomamos nota de quién no vino a dar respeto a nuestros familiares sin tener ningún motivo para no venir. No lo olvidamos, lo tenemos muy en cuenta", ha añadido, tras lo que ha adelantado que el próximo martes en el Congreso va a destacar que sus familiares "no son números, sino personas que no tenían que haber muerto ese día y que por una negligente gestión de una DANA fallecieron".

La concentración se ha producido de manera improvisada y a la espera de conocer la decisión que se tomará tras la conversación entre Mazón y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido y del Consell.

