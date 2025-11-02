Ahora

La "espina clavada" que tenía Newey con Alonso: "No refleja en absoluto..."

El ingeniero británico se rinde a Fernando y asegura que debería tener más títulos de la Fórmula 1 teniendo en cuenta su talento y capacidad a la hora de pilotar.

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston MartinAdrian Newey y Fernando Alonso en la presentación de Aston MartinGetty

Fernando Alonso y Adrian Newey son los dos grandes argumentos de Aston Martin para 2026. La escudería tiene claro que el piloto asturiano y el ingeniero británico son las dos armas que pueden convertir un coche con poco ritmo en un coche ganador.

Entre ambos se ha desarrollado ya una relación de respeto y admiración. El que muy probablemente sea el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 con uno de los mejores pilotos. Una dupla que pretende lograr algo tan complicado como cambiar el rumbo de un equipo de un año para otro.

El reto es muy complicado pero el cambio de reglamento y el "mejor equipo" que ha tenido Alonso pueden ser dos factores que jueguen un papel crucial en 2026. Newey está muy convencido de que Fernando tiene que ser la clave del proyecto.

El británico no ha dudado en deshacerse en elogios hacia Alonso asegurando que no tiene todos los mundiales que se merece. Adrian lamenta no haber trabajado antes con el bicampeón: "Por supuesto, ha sido una espina clavada a lo largo de los años. Será bueno trabajar con él, respeto mucho a Fernando".

"El hecho de que sólo haya ganado dos títulos, sobre el papel, no refleja en absoluto su capacidad. Como sucede con Verstappen o sucedía con Senna, es uno de esos pilotos que siempre extrae lo mejor del coche", asegura Newey en unas declaraciones para el podcast de James Allen.

