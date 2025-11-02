Carlos Mazón anunciará este lunes el resultado de su reflexión tras hablar con Feijóo

Los detalles Según han explicado fuentes 'populares' a laSexta, el líder del PP ha mantenido "conversaciones" con el valenciano y han emplazado a este lunes la decisión del president, que será comunicada por él mismo.

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo han mantenido "conversaciones" durante este domingo, tal y como han detallado fuentes del PP a laSexta. Y el resultado de esas conversaciones y del periodo de reflexión del valenciano se explicarán este lunes.

Los acontecimientos se han ido agolpando durante las últimas horas. Desde que se conoció este sábado la información de que el president valenciano habría visualizado un vídeo de las inundaciones en Utiel y se mantuvo en el restaurante El Ventorro alrededor de una hora más, la tensión ha ido en aumento pese a que desde la Generalitat se desmintiera la noticia.

Precisamente cuando, este jueves, el propio Mazón reconoció que abriría un proceso de "reflexión" después de las críticas e insultos que sufrió durante el funeral de Estado por su gestión el día de la DANA que acabó con 229 muertes. Y, aunque entonces aseguró que no sería "ninguna noticia política", la dimisión ha estado encima de la mesa como una opción.

De hecho, desde Génova y el PP valenciano han empezado a valorar posibles sustitutos de Mazón, con María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, como principales favoritos. Y, aunque las mencionadas fuentes 'populares' han reconocido que Feijóo y Mazón han mantenido "conversaciones", han emplazado a este lunes el resultado de ese contacto y de la reflexión del valenciano a través de ellos mismos en persona.

Cabe recordar que Alberto Núñez Feijóo tiene prevista una comparecencia a las 12:00 desde la sede 'popular' en la calle Génova. Por su parte, Mazón no tiene ninguna intervención anunciada por el momento.

