El reto de Lorenzo que coronaría a Márquez como el mejor de la historia: "Si ganase con..."

El expiloto opinó sobre el nivel que atesora el ilerdense cuando compite en la categoría reina y lo comparó con el del resto de una parrilla que, para el balear, está a dos pasos del eneacampeón.

Jorge Lorenzo destaca a Marc Márquez como el mejor piloto de la historia de la competición y propone un reto para que el ilerdense disipe cualquier tipo de duda al respecto.

El expiloto balear afirma que el de Cervera es infinitamente superior a cualquier otro miembro de la parrilla y los resultados durante la temporada dan la razón al tricampeón de MotoGP: "No hay ningún piloto a su altura, los resultados lo demuestran. Carrera tras carrera y circuito tras circuito, Marc demuestra que es, no solo un paso superior, sino, para mí, dos pasos superiores a todos".

Más allá de su opinión personal, Jorge Lorenzo ofrece un análisis objetivo en 'As' en el que coloca a Márquez en el Top3 pilotos de la historia por el hecho de haber sido campeón con dos marcas diferentes.

Es ahí, cuando el pentacampeón lanza el reto: "Ganar ahora con Ducati es un hito que le hará dejar más claro que, al menos, está en el Top-3 de los mejores pilotos de la historia. Siempre habrá los que digan que Agostini tiene 15 (títulos) y seguramente no llegará a superarle. Pero a nivel de talento y velocidad para mí es el mejor de la historia".

"Con este título sería ganador con dos marcas, pero si ganase con una tercera marca ya no habría dudas. Los que dudasen no tendrían argumentos para debatir", concluye Lorenzo.