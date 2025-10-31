Dos detenidos y cuatro heridos en las protestas contra el acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

El contexto La Universidad ha suspendido el acto del ultraderechista que forma parte de su gira España con la que busca emular a Charlie Kirk.

La gira por España del ultraderechista Vito Quiles ha provocado nuevos incidentes, esta vez en Pamplona, donde dos personas han sido detenidas y cuatro resultaron heridas en disturbios. El evento, parte de "la España Combativa", fue suspendido en la Universidad de Navarra. La Delegación del Gobierno en Navarra desmintió afirmaciones de Quiles sobre la seguridad del acto y el supuesto decomiso de armas. Alicia Echeverría, delegada del Gobierno, condenó los incidentes y llamó a la convivencia. Tras estos sucesos, otras universidades como Granada y La Laguna han vetado la participación de Quiles.

Nuevos incidentes surgidos por la gira por España del ultraderechista, Vito Quiles. Dos personas han sido detenidas y cuatro han resultado heridas en los disturbios protagonizados este jueves en Pamplona por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente ha sido suspendido.

El evento forma parte de la gira de "la España Combativa" con la que Quiles y que ya ha generado incidentes en otras ciudades. Con ella, busca emular al fallecido Charlie Kirk, el activista ultraconservador estadounidense que hacía debates en las universidades y fue asesinado en septiembre.

Respecto a los heridos, oficialmente no se ha facilitado más información. No obstante, según publica El Español en sus redes sociales, un periodista de ese medio que cubría la información ha sido objeto de una "brutal agresión".

La Delegación del Gobierno en Navarra, "dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social X”, ha precisado en un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.

También es falso, añade la Delegación del Gobierno, que, como afirmaba Quiles, la Policía haya incautado cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento.

Por lo tanto, subraya, "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto".

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados esta tarde en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

Tras este suceso, otras universidades como la de Granada o La Laguna han vetado la participación de Quiles.

