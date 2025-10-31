Ahora

Un evento suspendido

Dos detenidos y cuatro heridos en las protestas contra el acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

El contexto La Universidad ha suspendido el acto del ultraderechista que forma parte de su gira España con la que busca emular a Charlie Kirk.

vito quiles pamplona
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nuevos incidentes surgidos por la gira por España del ultraderechista, Vito Quiles. Dos personas han sido detenidas y cuatro han resultado heridas en los disturbios protagonizados este jueves en Pamplona por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente ha sido suspendido.

El evento forma parte de la gira de "la España Combativa" con la que Quiles y que ya ha generado incidentes en otras ciudades. Con ella, busca emular al fallecido Charlie Kirk, el activista ultraconservador estadounidense que hacía debates en las universidades y fue asesinado en septiembre.

Respecto a los heridos, oficialmente no se ha facilitado más información. No obstante, según publica El Español en sus redes sociales, un periodista de ese medio que cubría la información ha sido objeto de una "brutal agresión".

La Delegación del Gobierno en Navarra, "dada la gravedad de las afirmaciones realizadas por Vito Quiles en la red social X”, ha precisado en un comunicado que "es falso" que la Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra.

También es falso, añade la Delegación del Gobierno, que, como afirmaba Quiles, la Policía haya incautado cuchillos y navajas de personas que supuestamente iban a protestar en contra de este evento.

Por lo tanto, subraya, "Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto".

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha condenado los incidentes registrados esta tarde en Pamplona y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

Tras este suceso, otras universidades como la de Granada o La Laguna han vetado la participación de Quiles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo
  2. La comparecencia de Sánchez en el Senado se convierte en una tragicomedia y un fracaso del PP al que le recuerda su corrupción
  3. Juan Carlos I destaca el papel de Franco en el paso hacia la democracia y describe una especie de relación paternofilial con él: "No ocultaba su compasión por mí"
  4. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  5. Declarado culpable por unanimidad el acusado de matar a los tres hermanos en Morata de Tajuña
  6. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre