¿Qué debe hacer Alcaraz en las Nitto ATP Finals para recuperar el número uno?

El murciano perderá el trono del tenis mundial el próximo lunes a manos de Sinner pero podrá recuperarlo en las Nitto ATP Finals que se disputarán en una semana.

Carlos Alcaraz dejará de ser número uno este mismo lunes. El tenista de El Palmar ha pagado caro su eliminación en primera ronda del Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie. Parecía muy complicado que Jannik Sinner le arrebatara el trono del tenis mundial pero el italiano no falla.

Sinner ha derrotado a Auger-Aliassime en la final del torneo de la capital francesa y se colocará por delante de Carlitos en el ranking. Eso sí, de manera muy ligera, solo con 250 puntos de distancia. A pesar del cambio de líder, Alcaraz podrá recuperar el número uno en las Nitto ATP Finals siempre y cuando se den una serie de supuestos.

Cabe partir de la base que el torneo reparte un total de 1.500 puntos. 200 puntos por victoria en fase de grupos, 400 por ganar en semifinales y 500 por imponerse en la final. Carlitos terminará el año como número uno si gana los tres partidos de fase de grupos, independientemente de lo que haga Sinner.

Que el italiano no gane el torneo también convierte automáticamente a Alcaraz en nuevo número uno. Otra situación que provocaría que Carlos recuperara el trono ATP es ganar un partido en fase de grupos y después llegar a la final.

Es evidente que el de El Palmar lo tiene todo de cara. Sin embargo, la condición de vigente campeón de Sinner y las dudas de Alcaraz en 'indoor' complicarán un reto que parecía completado hace unas semanas.