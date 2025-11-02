El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"

La mujer, que tuvo cáncer durante un año sin saberlo, ha expresado en laSexta Xplica que está "muy triste"

Anabel Cano, afectada por los cribados de cáncer de mama, ha expresado en laSexta Xplica que está "triste" y dolorida tras haber sido operada "hace dos semanas". "Me han robado una teta, me la han quitado, y yo le voté", ha manifestado.

Así, Cano ha señalado que ella ha estado "un año con un cáncer de mama sin saberlo". "Yo necesito saber por qué a mí no me han llamado, porque yo el cáncer lo acepto, porque me ha tocado como le puede tocar a cualquier persona, pero no me deja vivir la pregunta de por qué no me llamaron, el preguntarme si por una llamada de teléfono he perdido un pecho", ha subrayado.

En este sentido, la afectada ha denunciado que, a día de hoy siguen sin decirle "qué ha pasado" y por qué no la llamaron. "A mí me han arruinado la vida. Yo estoy muerta en vida; necesito un psicólogo todos los días y no tengo dinero para pagarme un psicólogo", ha lamentado, tras lo que ha querido das las gracias a "Amama, al radiólogo, al cirujano y a los médicos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.