El orgullo de Gresini por haber luchado contra este Marc Márquez: "Es el mejor de siempre"

Michele Masini, director deportivo de Gresini, dice que es de "un valor incalculable" el segundo puesto de Alex Márquez en este mundial de MotoGP.

Marc y Alex, los hermanos Márquez, en lo más alto del mundial de MotoGP. Gresini, siendo un satélite, ha sido el único que ha podido competir contra Ducati. Y eso llena de orgullo al equipo. Así lo ha desvelado Michele Masini, director deportivo de Gresini, en una entrevista en 'AS'.

"Tiene un valor incalculable porque creo que lo que hemos hecho ha sido contra un Marc que, en su estado de forma y a nivel mental, está en su mejor momento. Es el mejor Marc de siempre, sobre todo en su enfoque de la competición. Puedo estar súper orgulloso, súper orgulloso de Alex y de todo el equipo porque estamos haciendo un trabajo fantástico", dice el italiano.

Ya en pretemporada se dieron cuenta de que su moto era rápida y que podrían estar en la pelea, pero no imaginaban un resultado así: "Sabíamos que éramos muy rápidos al principio de la temporada, pero teníamos que concentrarnos en ser constantes y esa ha sido la verdadera clave: Alex ha encontrado la constancia, porque al final solo hemos tenido un bajón en un par de carreras después de la lesión de Assen...".

Celebra que en las últimas carreras han recuperado esa competitividad que durante algunos momentos se quedó la Aprilia y Marco Bezzecchi: "Tengo que decir que hemos vuelto al nivel del inicio de la temporada y este año también hemos escrito en nuestras páginas una historia increíble, pero también lo hemos hecho en la historia del motociclismo".

"Nunca se había visto a dos hermanos, primero y segundo, luchar por un mundial de MotoGP. Se había visto después de mucho tiempo el primer podio juntos en Sachsenring. Pero este año estamos escribiendo nuevas historias porque hemos hecho un gran trabajo...", cierra orgulloso uno de los jefes de Gresini.