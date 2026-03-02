Jorge Lorenzo, a favor de Acosta sobre la sanción de Marc Márquez: "Es la decisión correcta"

El tetracampeón se ha posicionado acerca de la polémica decisión que ha perjudicado al ilerdense. Además, asegura que el fichaje de Acosta por Ducati será "el más jugoso" de todos.

"No se puede empujar a otro piloto fuera de la pista"

Este pasado fin de semana ha dado comienzo el Mundial de MotoGP 2026 con polémica y la debacle de Ducati. Los italianos han dado fin a su racha de 89 podios seguidos desde 2021con la retirada de Marc Márquez y el séptimo puesto de Pecco Bagnaia.

Sin embargo, el domingo no fue el único día en el que los de Borgo Panigale salieron perjudicados del trazado. Durante la carrera sprint, el vigente campeón fue sancionado con la pérdida de una posición por un adelantamiento sobre Pedro Acosta en la última vuelta de la prueba.

Pese a las quejas de Márquez y los directivos de Ducati, la penalización se mantuvo y dio comienzo a un GP de Tailandia de miedo. Sobre la polémica decisión tomada por Dirección de Carrera, el tetracampeón del mundo, Jorge Lorenzo, ha mostrado su opinión.

"Dos gallos por carácter y coraje. Fue un gran espectáculo. Al final, el reglamento le dio la victoria a Acosta. No pensé que la Dirección de Carrera intervendría, aunque para mí la decisión es correcta: no se puede empujar a otro piloto fuera de la pista", comentaba Lorenzo, dando la razón al reglamento.

"Tengo el máximo respeto por Marc, para mí sigue siendo el mejor, pero algunas maniobras deben ser penalizadas", añadía el expiloto español y actual coach de Maverick Viñales.

Por último, Lorenzo ha hablado acerca del mercado de fichajes de cara a 2027, y asegura que el probable fichaje de Acosta por Ducati es "el más jugoso" de todos. "Será un duelo entre dos gallos. Marc sigue teniendo unas cualidades inmensas, pero con la edad y la lesión perderá algo físicamente. Acosta está en ascenso. La guerra está servida", concluye el tetracampeón.