La razón del pinchazo de Marc Márquez en Tailandia: ¿A qué se debió?

Piero Taramasso, responsable de Michelin en MotoGP, ha desvelado qué les dijo el ilerdense tras sufrir un pinchazo a seis vueltas del final del Gran Premio de Tailandia.

Arranque de Mundial difícil para Marc Márquez. El vigente campeón del mundo, que fue segundo en la sprint del sábado, n pudo terminar la carrera larga del domingo.

A seis vueltas del final, mientras luchaba por el podio, el '93' pinchó al pasar por el piano de la curva 4.

Tras la carrera, Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en el Mundial de MotoGP, desveló qué les había dicho el piloto tras bajarse de la moto.

Y todo ocurrió por pasar por encima del piano: "Así es, eso es lo que nos dijo Marc. Dijo: 'El único error que cometí fue irme largo'. Golpeó el piano, la rueda se dobló, se desinfló y se salió el neumático. Es una pena para él, porque en ese momento era el más rápido en la pista".

Taramasso también incidió en el sofocante calor que había en Buriram y que también afectó directamente a Jorge Martín el sábado.

"Tuvimos este problema todo el fin de semana, muchas ruedas se doblaban cuando volvían a nuestra carpa porque hacía mucho calor. El material es muy blando y los pianos son muy agresivos. Por ejemplo, la pérdida de presión en la parte delantera que sufrió Jorge Martín ayer fue lo mismo: golpeó un bordillo, la rueda delantera se dobló y se desinfló. Jorge tuvo una pérdida lenta, y Marc perdió todo el aire de golpe", zanjó.