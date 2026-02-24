Atención a la reflexión de Jorge Lorenzo: ¿Es imbatible Marc Márquez?

El pentacampeón del mundo, ahora 'coach' de Maverick Viñales, considera que "el éxito de un piloto de MotoGP depende al 50% del piloto y al 50% de la moto".

Antes de que este fin de semana arranque la temporada 2026 de MotoGP en Tailandia, Jorge Lorenzo ha concedido una entrevista a 'As'.

El nuevo 'coach' de Maverick Viñales confía en que su pupilo se puede erigir como el líder de KTM por delante de Pedro Acosta para tener la oportunidad de luchar por podios.

Y, de llegar a esa posición, deberá luchar contra Marc Márquez, al que el pentacampeón ve como el gran favorito.

Sin embargo, ¿es imbatible?: "Eso no depende totalmente de nosotros. El éxito de un piloto de MotoGP depende al 50% del piloto y al 50% de la moto".

"El objetivo es sacar la mejor versión de Maverick. Si eso ocurre, es muy probable que sea la mejor KTM. Y si es la mejor KTM, es muy probable que luche por victorias y podios, seguro. Por el título dependerá de que KTM dé un salto importante. Si eso pasa, es posible. No depende solo de nosotros", ha añadido el balear centrándose en Maverick.

De hecho, Lorenzo no descarta que su piloto pueda dar la sorpresa: "Si conseguimos la mejor versión de Maverick y KTM da el paso, se puede luchar por victorias y, por qué no, por el título".