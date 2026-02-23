Carlos Sainz se lo deja claro a Williams: "El coche está muy verde, tenemos que mejorar..."

El piloto español atiende a 'Jugones' y explica cuáles son sus sensaciones con el Williams a dos semanas de que empiece el mundial de la Fórmula 1.

Williams tiene mucho trabajo por delante para mejorar un coche que empezará la temporada de la Fórmula 1 en la parte trasera de la parrilla. Se lo ha reconocido Carlos Sainz a 'Jugones'.

"El coche está muy verde. Tenemos que mejorar en todo. El motor Mercedes también", le ha dicho el piloto español a Raúl Rojo.

Hay un punto positivo y es muy importante: "La parte buena es la fiabilidad".

