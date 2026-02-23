Ahora

Habla con 'Jugones'

Carlos Sainz se lo deja claro a Williams: "El coche está muy verde, tenemos que mejorar..."

El piloto español atiende a 'Jugones' y explica cuáles son sus sensaciones con el Williams a dos semanas de que empiece el mundial de la Fórmula 1.

Sainz

Williams tiene mucho trabajo por delante para mejorar un coche que empezará la temporada de la Fórmula 1 en la parte trasera de la parrilla. Se lo ha reconocido Carlos Sainz a 'Jugones'.

"El coche está muy verde. Tenemos que mejorar en todo. El motor Mercedes también", le ha dicho el piloto español a Raúl Rojo.

Hay un punto positivo y es muy importante: "La parte buena es la fiabilidad".

La entrevista completa a Carlos Sainz, este martes en 'Jugones' con Josep Pedrerol.

Las 6 de laSexta

  1. El tufo ultra de Feijóo en un "documento marco" para las negociaciones con Vox: asume sus postulados en migraciones y violencia machista
  2. Ortega Smith endurece su pulso con Vox y habla de "purga peor que la de Stalin": "El próximo paso será echarme del partido"
  3. ¿Qué va a desclasificar el Gobierno? Más de 100 documentos para desvelar la verdad sobre el 23F
  4. La Policía británica detiene al exembajador Peter Mandelson por sus lazos con Epstein
  5. España aconseja "extremar la precaución" en México ante la ola de violencia tras la muerte de 'El Mencho'
  6. Identifican a 56 exiliados de la Guerra Civil (la mayoría niños) olvidados en fosas comunes en Francia: consulta la lista de nombres