"Pedro hubiera hecho lo mismo"

La indignación del jefe de Ducati con la sanción a Marc Márquez en Tailandia: "No le toca, es injusto"

Davide Tardozzi ha expresado su desacuerdo con Dirección de Carrera tras la penalización que le ha costado al catalán el primer puesto en la primera cita de la temporada.

Marc Márquez

La primera 'sprint' de la temporada ha dejado mucho que comentar. El campeonato de MotoGP ha arrancado con una intensa pelea entre Marc Márquez y Pedro Acosta. Tras varios adelantamientos entre los que apuntan a ser los pilotos de Ducati en 2027, un lance en la última vuelta terminó por llevar a Dirección de Carrera a sancionar al catalán con una posición, provocando así el primer podio del piloto de KTM.

La resolución de los comisarios no ha dejado satisfecho al equipo de Ducati. No solo el heptacampeón mundial mostraba su desacuerdo tras bajarse de la moto sino que grandes nombres como Gigi Dall'Igna o Davide Tardozzi, también declaraban su descontento tras la prueba disputada en Tailandia.

"No le toca, no sale de pista, es injusto, estoy seguro de que Pedro hubiera hecho lo mismo", explicaba Tardozzi a 'MotoGP.com'. El director del equipo italiano expresaba así su malestar tras lo vivido en Buriram.

Puede dar inicio así una rivalidad entre Acosta y Márquez que marque la cabeza de la clasificación en 2026. Un escenario que promete emociones durante lo que resta de año y que puede sumar más tensión aún al complejo mercado de pilotos que se prevé para final de temporada.

Ducati, nada de acuerdo con la decisión de sancionar a Marc en una decisión que tampoco ha compartido el propio Acosta. El de KTM ha asegurado que hubiera preferido haber quedado segundo en lugar de ganar en estas circunstancias.

