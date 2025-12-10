Pedro Acosta revela cuál ha sido su mayor apoyo en MotoGP: "Me ha servido para..."

El piloto español de KTM ha destacado a Carmelo Morales, expiloto español de Moto2 y Superbikes, como su principal aliado para sobrellevar el estrés de la temporada.

Pedro Acosta puede estar orgulloso y satisfecho del rendimiento que ha tenido esta temporada. El piloto murciano ha terminado el año en cuarta posición en el mundial de pilotos y es un claro contendiente a ganar un mundial próximamente.

Con KTM su evolución ha incrementado de forma exponencial, pero al español no le basta con acabar en cuarto lugar o conseguir podios, y ya ha avisado a su equipo de que solo le basta con ganar. "No es suficiente con optar a podios. Quiero decir, vine aquí con el sueño de intentar luchar por el campeonato y no es lo que hemos conseguido", aseguraba Acosta ante la prensa.

Sabiendo que iba a ser incapaz de ganar con su actual moto, Acosta ha señalado que se frustró bastante ante la impotencia de no poder ser un contendiente al campeonato. Sin embargo, dicho estado de ánimo se ha ido revertiendo a lo largo de la temporada gracias a un gran apoyo que ha tenido.

En concreto, se trata de Carmelo Morales, expiloto español de Moto2 y Superbikes. "Me ha afinado más encima de la moto, no soy tan agresivo como era antes. Quizás también antes apretaba mucho con las cartas buenas que tenía, y de las otras [de las malas] me olvidaba un poco. Ahora puedo usar más cosas de mi pilotaje. Y sobre todo me ha servido para calmarme", ha destacado Acosta sobre su soporte durante la temporada.

Tras el GP de Aragón, la frustración y amargura que sentía el murciano se fue apagando gracias a los consejos de Morales sobre cómo gestionar sus emociones y lidiar con el estrés que supone saber que no puedes competir al mismo nivel que los más grandes del momento.

"A principio de la temporada estaba amargado. Apretaba todavía más, y me salían todavía menos las cosas. Carmelo vino ya en Aragón, que hice cuarto. Y a partir de mitad de año ha venido a todas las carreras. También me ha cambiado el planteamiento del fin de semana. (Carmelo) me está viniendo bien para gestionar mis emociones durante el gran premio", concluye Acosta sobre lo que ha supuesto el apoyo de Morales en la segunda mitad del campeonato.

El crecimiento de Acosta en KTM

Tras acabar sexto en su primera temporada en MotoGP con KTM, el rendimiento de Acosta ha aumentado este año y en su equipo están contentos con su crecimiento como piloto. "Diría que ha crecido mucho, sí, ha ido creciendo como piloto, pero tal vez especialmente, como dices, creciendo como persona", señala Aki Ajo, director del Red Bull KTM Factory.

"Es el segundo año y la primera parte de la temporada fue realmente desafiante para él también. Digamos, bastante estresante, hizo que las expectativas fueran un poco más altas y no es fácil controlarlo. Pero estoy muy contento de cómo Pedro finalmente mejoró su actitud, su trabajo y su enfoque general en las cosas correctas", añade Ajo, destacando la evolución del español.