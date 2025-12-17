'Bombazo': Christian Horner podría regresar a la F1 con Alpine

Tal y como informa 'De Telegraaf', el exjefe de Red Bull se encuentra en conversaciones para entrar en el accionariado de la escudería francesa para tomar decisiones tras su inhabilitación.

Christian Horner, exjefe de Red Bull durante 20 años, estaría cerca de volver a la Fórmula 1, aunque esta vez como dueño de una escudería. Según apunta 'De Telegraaf', el británico se encuentra manteniendo conversaciones con Alpine con el propósito de entrar en el accionariado del equipo francés.

Al igual que hizo Toto Wolff, jefe y CEO de Mercedes, en su momento, Horner busca firmar con el Grupo Renault con el fin de entrar en el equipo de forma financiera para convertirse en director de la escudería.

Actualmente, en Alpine no hay una figura que ejerza de líder del equipo, tras el despido de Oliver Oakes, por lo que Flavio Briatore es quien toma las decisiones por el momento.

En caso de que las conversaciones se materialicen con dicha firma, Horner no podría ejercer su puesto hasta los meses de marzo o abril, cuando finalice su periodo de inhabilitación en el que se encuentra tras salir de la escudería austriaca.

Por su parte, el británico no ha desmentido las informaciones del medio neerlandés, aunque no ha querido dar más detalles sobre la operación que se encuentra en marcha. También se le relacionó con Aston Martin y un posible reencuentro con Adrian Newey, aunque los de Silverstone lo negaron en su momento.

Cambios en Alpine

En caso de que Christian Horner finalmente desembarque en Enstone, podrían producirse muchos cambios en la escudería francesa en cuanto a la renovación de su planteamiento, estrategia y sus motores, los cuales ya no fabrican propiamente.

Sin embargo, la posición de sus pilotos en la parrilla de la F1 no peligrará, por lo que Pierre Gasly y Franco Colapinto seguirán corriendo hasta que finalicen sus contratos.