Ahora

Nuevo equipo de trabajo

Lorenzo, sobre Maverick Viñales: "Siempre le compararía con los mejores"

El nuevo 'coach' de Maverick Viñales confía en hacer grandes cosas juntos: "No sé si campeón, pero quiero que gane muchas carreras...".

Maverick Viñales y Jorge LorenzoMaverick Viñales y Jorge LorenzoRedes

Jorge Lorenzo se ha convertido en el 'coach' de Maverick Viñales. Confía al 100% en él y cree que en 2026 pueden llegar a los podios e incluso a las victorias. Así lo dice el tricampeón de MotoGP: "A ver si lo hacemos, no sé si campeón, pero quiero que gane muchas carreras, muchos podios".

En palabras que recoge 'Motosan', Lorenzo recuerda cómo era el Viñales joven: "Con Maverick coincidimos en la pista bastante. Porque él entró en MotoGP en 2015, me retiré en 2019, cuatro años de rivales. A veces hubo alguna tensión, como en Montmeló 2019, que si no había cámara nos matamos. Pero sí, fue uno de los rivales fuertes".

"Era de los cinco o seis rivales muy fuertes que tenía. Sobre todo cuando pasó a Yamaha hizo ese test de Sepang. Iba tan rápido, daba miedo", detalla Lorenzo.

Cree que está a nivel de talento entre los mejores: "Siempre ha tenido un talento, yo lo compararía con los cuatro o cinco magníficos".

"A nivel de talento de velocidad pura, no tiene nada que envidiar. Quizá Stoner, el único que tiene algo más o algo especial a nivel de talento puro, pero con Valentino, con Pedrosa, incluso con Marc, conmigo, Maverick a nivel de talento, de velocidad, no tiene nada que envidiar. Y esta colaboración, pues empezamos a hablar hace un año, un poco más, cuando todavía estaba en Aprilia. Pero al final por A o por B no cuajó, y bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, y ahora se han dado todas las condiciones para hacer lo posible", apunta.

Su alianza llega en el momento ideal: "Maverick tiene ya 31 años. No son pocos, pero tampoco es una edad donde empieces a bajar a nivel físico. Yo creo que es la edad perfecta, está muy maduro, muy receptivo".

"Yo creo que la velocidad es lo más importante, si no tienes velocidad pura o talento es imposible", cierra Lorenzo.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón niega una verdad que le deja en evidencia de nuevo e insiste en que fue de El Ventorro al Palau a pie "sin hacer ninguna parada"
  2. La AN pide al PSOE todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 porque "la documentación aportada" por el partido "no es esclarecedora”
  3. El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  4. Juan Carlos I desvela que Pinochet le pidió hacer "exactamente lo mismo" que Franco tras su muerte: "Le dije sí, pero hice lo que los españoles querían"
  5. Barómetro laSexta | Casi un 80% de los encuestados rechaza recuperar la mili en España
  6. Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong