Lorenzo, sobre Maverick Viñales: "Siempre le compararía con los mejores"

El nuevo 'coach' de Maverick Viñales confía en hacer grandes cosas juntos: "No sé si campeón, pero quiero que gane muchas carreras...".

Jorge Lorenzo se ha convertido en el 'coach' de Maverick Viñales. Confía al 100% en él y cree que en 2026 pueden llegar a los podios e incluso a las victorias. Así lo dice el tricampeón de MotoGP: "A ver si lo hacemos, no sé si campeón, pero quiero que gane muchas carreras, muchos podios".

En palabras que recoge 'Motosan', Lorenzo recuerda cómo era el Viñales joven: "Con Maverick coincidimos en la pista bastante. Porque él entró en MotoGP en 2015, me retiré en 2019, cuatro años de rivales. A veces hubo alguna tensión, como en Montmeló 2019, que si no había cámara nos matamos. Pero sí, fue uno de los rivales fuertes".

"Era de los cinco o seis rivales muy fuertes que tenía. Sobre todo cuando pasó a Yamaha hizo ese test de Sepang. Iba tan rápido, daba miedo", detalla Lorenzo.

Cree que está a nivel de talento entre los mejores: "Siempre ha tenido un talento, yo lo compararía con los cuatro o cinco magníficos".

"A nivel de talento de velocidad pura, no tiene nada que envidiar. Quizá Stoner, el único que tiene algo más o algo especial a nivel de talento puro, pero con Valentino, con Pedrosa, incluso con Marc, conmigo, Maverick a nivel de talento, de velocidad, no tiene nada que envidiar. Y esta colaboración, pues empezamos a hablar hace un año, un poco más, cuando todavía estaba en Aprilia. Pero al final por A o por B no cuajó, y bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar, y ahora se han dado todas las condiciones para hacer lo posible", apunta.

Su alianza llega en el momento ideal: "Maverick tiene ya 31 años. No son pocos, pero tampoco es una edad donde empieces a bajar a nivel físico. Yo creo que es la edad perfecta, está muy maduro, muy receptivo".

"Yo creo que la velocidad es lo más importante, si no tienes velocidad pura o talento es imposible", cierra Lorenzo.