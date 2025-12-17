PSOE y Sumar ultiman su reunión entre acusaciones cruzadas de inacción ante los escándalos y "deslealtad"

Los detalles El PSOE ha mostrado su disposición a reunirse con sus socios de Gobierno esta misma semana, con ambas partes intentando "ajustar" sus agendas para que la reunión se lleve a cabo. Su último encuentro fue en julio, tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

El PSOE y Sumar planean una reunión tras meses sin contacto, buscando resolver tensiones surgidas desde julio por el escándalo Ábalos-Koldo-Cerdán y la prisión de Santos Cerdán. La delegación socialista será liderada por Rebeca Torró, mientras que Sumar exige una "reformulación" del Gobierno, enfocándose en cambios ministeriales y políticas de vivienda, especialmente la prórroga de alquileres. Sumar critica al Gobierno por corrupción y falta de avances, aunque no planean abandonar el Ejecutivo. Desde el PSOE, se percibe deslealtad en Sumar y se descarta una reestructuración gubernamental, manteniendo la estrategia actual de Pedro Sánchez.

Habrá reunión entre PSOE y Sumar. Fuentes de la formación socialista confirmaban este martes a laSexta que los equipos de los dos partidos están intentando "ajustar las agendas" para volver a verse por primera vez desde el mes de julio, cuando mantuvieron un encuentro por el escándalo que salpicó (y todavía salpica) al PSOE con el estallido de la trama Ábalos-Koldo-Cerdán y tras el ingreso en prisión del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Las fuentes consultadas por laSexta trasladan que la intención del PSOE es que su equipo en esta reunión sea liderado por Rebeca Torró y el equipo de la Secretaría de Organización socialista, con la intención de verse esta misma semana con sus socios de Gobierno.

Sumar tiene claro qué quieren encontrar en la otra parte: una "reformulación" del equipo de Gobierno, con cambios de ministros y de políticas centradas, especialmente, en la vivienda. "La prórroga de los alquileres es la prioridad absoluta ahora mismo", explicaban fuentes de Sumar consultadas por laSexta este martes, que insistían en que "tienen que cambiar las cosas" en el Consejo de Ministros.

Para Sumar no se trata de un "cambio de cromos" que se limite a las salidas de Pilar Alegría o María Jesús Montero y piden cambios más profundos, porque tienen claro que no van a aguantar, dicen, a un Gobierno "de puteros y corruptos".

En la reunión de julio ya hubo enfado por parte de Sumar, que lamentaron haberse marchado de su encuentro con los socialistas "sin avances" por su parte. "Ahora la pelota está en su tejado", decía entonces Ernest Urtasun, que hizo entrega al PSOE de "una hoja de ruta clara para evitar que la legislatura embarranque". Casi medio año después, esa hoja de ruta no parece que haya surtido efecto.

Aunque la coordinadora de Sumar, Lara Fernández, aseguraba que no transformar el Ejecutivo sería un "suicidio" para el Gobierno, la formación no tiene intención de salir de Moncloa. Tal es la confianza de los socialistas en estos momentos que el ministro Óscar Puente ha aprovechado para dar un recado a sus socios: "No sé si en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos". "Los sacrificios en el altar se hacen en las religiones. Si se trata de ofrecer sacrificios en el altar, hagámoslos", añadió Puente.

Malestar en el PSOE con Sumar, que habla de "deslealtad"

Aunque de cara al público muestran cero preocupación, en las filas socialistas se ha llegado a hablar de "deslealtad" por parte de Sumar, formación a la que ven "en caída libre" porque, entre otras cosas, no han trabajado bien los distintos territorios, según señalan fuentes consultadas por laSexta.

Es más, llegan a plantear que, en muchas ocasiones, "absolutamente inasumible" y que además disparan contra algunos ministerios, como el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio amigo. Por todo esto, aseguran esas fuentes del Gobierno, es por lo que Sánchez no les va a compensar con una reestructuración como la que pide Yolanda Díaz.

El presidente del Gobierno ya ha confirmado su negativa a hacer cambios en el Gobierno y desde Moncloa han afirmado que tiene su "propia hoja de ruta".

