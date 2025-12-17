Asesinan a puñaladas a una mujer en Bravo Murillo (Madrid)

Los detalles La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y prácticamente desangrada cuando la Policía Nacional ha llegado al lugar de los hechos.

Una mujer de 49 años ha muerto tras ser apuñalada múltiples veces en su vivienda en la calle Bravo Murillo de Madrid, según informó el servicio de Emergencias de la capital. La víctima fue encontrada en parada cardiorrespiratoria y con una grave pérdida de sangre cuando la Policía Nacional llegó al lugar. A pesar de los esfuerzos de los agentes y del equipo de Samur-Protección Civil para reanimarla, no lograron salvar su vida. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha asumido la investigación del caso para esclarecer lo ocurrido.

Una mujer de 49 años ha fallecido esta madrugada en una vivienda de la calle Bravo Murillo de Madrid debido a múltiples puñaladas en su cuerpo, sobre todo en el cuello y en la espalda, ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

La mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y prácticamente desangrada cuando la Policía Nacional ha llegado al lugar de los hechos, ha detallado Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

Los agentes le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar que han continuado luego, sin éxito, los efectivos de Samur-Protección Civil, que han confirmado el fallecimiento de la mujer.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso en colaboración con la Policía Municipal de Madrid.

