Ducati atiza a algunos de sus aficionados por el conflicto Marc Márquez - Valentino Rossi

Davide Tardozzi, jefe del equipo italiano, ha afirmado estar "realmente cansado de este recuerdo del 2015" por el que algunos tifosi abuchearon a Marc en Mugello.

En el documental 'Volver' de 'DAZN' dedicado al retorno de Marc Márquez al trono de MotoGP seis años después de su último título, Sepang 2015 es uno de los puntos que se toca.

Aquella patada de Valentino Rossi al ilerdense, con su consiguiente caída, sigue viva en la mente de muchos por las consecuencias que tuvo.

El 'Doctor' fue sancionado saliendo último en la carrera final en Valencia y Jorge Lorenzo se alzó con el título.

Muchos tifosi no lo olvidan y a pesar de que ahora Marc Márquez pilote y gane para ellos, tampoco le perdonan.

Así se vio en Mugello cuando abuchearon al de Cervera después de ganar, lo que desató el enfado de un Davide Tardozzi que les mandó callar.

Pues bien, en el citado documental, el jefe de Ducati recuerda lo ocurrido: "Fue un momento muy difícil para mí, porque cuando vi la tribuna de Mugello, donde más del 50% llevaba la camiseta roja, y un piloto del calibre de Marc que pilota una Ducati en Mugello y gana, no puede ser abucheado".

Tardozzi asegura estar "realmente cansado de este recuerdo del 2015" y atiza a algunos de los aficionados de su equipo.

"Basta, no eres un verdadero aficionado al motociclismo si todavía sigues enganchado a aquello", añadió el jefe de los de BorgoPanigale.