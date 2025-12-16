Interior elige al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO

Los detalles El relevo se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste. Esta unidad es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ministerio del Interior ha designado al coronel Pedro Merino Castro como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en reemplazo de Rafael Yuste, quien fue ascendido a general. Merino Castro cuenta con experiencia previa en la UCO, la unidad técnica de la Policía Judicial y ha sido asesor en el Departamento de Seguridad Nacional. La UCO investiga casos de corrupción como el 'caso Koldo' y otros relacionados con el entorno del presidente Pedro Sánchez. También ha participado en investigaciones como la detención de Leire Díez y la condena del fiscal Álvaro García Ortiz.

El Ministerio del Interior ha elegido al coronel Pedro Merino Castro para ocupar la jefatura de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, que recientemente fue ascendido al empleo de general, según han confirmado fuentes del ministerio a laSexta.

El nuevo jefe de la UCO ya ha trabajado en esta unidad, además de formar parte de la seguridad de Casa Real, del Departamento de Seguridad Nacional, de la Unidad Técnica de Policía Judicial, de la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil y de ser jefe de la Comandancia de Salamanca.

El relevo en la UCO se produce por el ascenso a general de Rafael Yuste. Esta unidad es la encargada de investigar casos de corrupción como el 'caso Koldo', así como los que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También se ha encargado, entre otras causas, de las recientes diligencias por la que ha sido detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez acusada de amaños en contratos públicos o de la investigación que concluyó en la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

