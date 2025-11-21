Oficial: Jorge Lorenzo será el coach de Maverick Viñales para 2026

El pentacampeón del mundo se alía con el piloto español de Red Bull KTM Tech 3 para ser su preparador físico.

Maverick Viñales contará con un gran aliado para la temporada que viene. El piloto español ha confirmado mediante su cuenta de Instagram que Jorge Lorenzo será su preparador físico para 2026.

El que era un rumor muy sonado durante las últimas semanas, y sobre todo, después de que Maverick recibiese la aprobación de su equipo médico para correr en el GP de Valencia, se ha confirmado.

El pentacampeón del mundo, Jorge Lorenzo, ayudará a Viñales con el fin de que este mejore su rendimiento. "Maverick Viñales incorpora a Jorge Lorenzo como su preparador físico", reza el comunicado publicado en las redes sociales de ambos.

"Maverick Viñales abre un nuevo capítulo en su proyecto deportivo con la incorporación de Jorge Lorenzo como su preparador físico. El objetivo de esta colaboración es claro: luchar por el Campeonato del Mundo de MotoGP", relata el escrito.

La labor de Lorenzo se basará en trabajar de forma continua en "tres áreas clave" de la preparación física y atlética del piloto para adaptarle a las exigencias de la competición.

"La colaboración contará con el apoyo de un equipo coordinado por Lorenzo y totalmente alineado con el proyecto de Viñales, con el objetivo común de lograr un progreso sólido y sostenible a medio y largo plazo", concluye el comunicado.

Un proyecto ilusionante

El anuncio de esta colaboración ha venido acompañado de las palabras de ambos. "Contar con Jorge en este viaje es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos", comentaba Viñales sobre la oportunidad de contar con el apoyo de Lorenzo.

"Su experiencia y su perspectiva externa nos ayudarán a dar pasos adelante con confianza. Empiezo esta nueva etapa con mucha motivación y entusiasmo", añadía.

Por su parte, la leyenda del motociclismo ha elogiado al catalán destacando su talento y compromiso en el circuito, además de explicar cuál será su papel en este proyecto.

"Maverick siempre ha tenido un talento natural y una gran velocidad. Mi papel es acompañarle, compartir mi experiencia y mis conocimientos, y ayudarle a alcanzar su mejor versión. Creo firmemente que si mejoramos en cada una de las áreas clave, el éxito será inevitable", señalaba Lorenzo.