'Pelotazo' de Roger Federer: ¡Quiere volver al circuito!

Al extenista suizo le "encantaría la idea" de convertirse en entrenador para guiar a los jóvenes tenistas.

En una charla en el Centro de Tenis de Alto Rendimiento de Biel (Suiza), Roger Federer ha soltado el que podría ser el 'bombazo' de la próxima temporada en el circuito.

El de Basilea aseguró que está interesado en volver al mundo del tenis a sus 44 años como entrenador para aconsejar a la nueva camada de jugadores.

"Si no vuelvo como entrenador a tiempo completo... me encantaría la idea. Sin duda, creo que tengo mucho que transmitir", señaló.

El ganador de 20 Grand Slams, para muchos el mejor tenista de la historia, considera que podría ser de gran ayuda para los jóvenes.

"Hay veces que los jóvenes tenistas están completamente inseguros y no saben a quién escuchar... y no les viene nada mal que alguien con experiencia les responda a todas sus preguntas. Deben centrarse especialmente en controlar su actitud", explicó.

Además, Federer, que se retiró en la Laver Cup de 2022, apuntó las tres "grandes claves" que deben conocer y que él aplicó en su carrera para tocar el cielo.

"Que escuchen bien, que entrenen duro y que sean curiosos. Esto último fue clave para mí, y siempre busqué la explicación de las cosas y de lo que pasaba en torno al deporte. Nunca acepté las cosas sin antes preguntar... fue vital para mi carrera", zanjó.