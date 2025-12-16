Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"

Flores en la estrella de Bob Reiner en el Paseo de la Fama de Hollywood

El hijo del matrimonio, que fue hallado muerto en su vivienda, se alojó en un hotel de Santa Mónica. Según confirmaron varios testigos a 'TMZ', Nick Reiner parecía "desorientado".

El domingo, la Policía de Los Ángeles acudió a la vivienda de los Reiner en el barrio de Brentwood Heights: allí encontró los cuerpos sin vida, apuñalados, del actor y director Bob Reiner y su mujer, Michele Singer Reiner. Desde el primer momento, el principal sospechoso era el hijo de ambos, Nick Reiner, quien a lo largo de la jornada acabó detenido, sin fianza —inicialmente los registros indicaban que estaba bajo fianza de cuatro millones de dólares—.

Según ha publicado la revista 'TMZ', Nick Reiner se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo, donde dejó un rastro de sangre. Sobre las 4:00h de la madrugada, Nick Reiner se registró, utilizando su tarjeta de crédito, en el The Pierside Santa Monica, un hotel ubicado entre las avenidas Ocean y Colorado, a escasos metros de la popular playa de Santa Mónica.

Su llegada al hotel, indica el citado medio, se produjo horas después de una acalorada discusión con su padre en la fiesta de Navidad del presentador de televisión Conan O'Brien. Testigos presenciales que vieron a Nick Reiner en el hotel aseguran que parecía "desorientado", aunque no había señales visibles de que hubiera participado en una pelea. Según confirmaron, no había manchas de sangre ni heridas o cortes.

Aunque Reiner hijo se había registrado sólo por una noche en el hotel, nunca llegó a formalizar el check out, el proceso de salida del establecimiento. Cuando el personal entró en su habitación, el domingo por la mañana, encontraron la ducha "llena de sangre" y manchas de sangre también en la cama. Tal y como recoge la revista, la ventana de la habitación del hotel en la que se había alojado estaba cubierta con sábanas.

Según varias fuentes, Nick Reiner ya tenía un comportamiento extraño en la fiesta de O'Brien, a la que había acudido con una vestimenta poco apropiada para el evento —iba en sudadera en una fiesta elegante— y donde parece que no interactuó con el resto de invitados. Asimismo, algunos indican que parecía estar drogado. Una fuente señaló a la revista 'People' que "Nick asustaba a todo el mundo" en la fiesta. "Se comportaba de forma extraña y no dejaba de preguntarles si eran famosos", indica la revista.

Nick ha tenido una vida complicada marcada por adicciones desde muy joven. Comenzó a consumir sustancias siendo apenas un niño y a los 15 años entró en rehabilitación. Pasó temporadas viviendo en la calle y, durante años, se alejó de sus padres, hasta reconectar con la familia en la última década. Según la prensa estadounidense, los Reiner llevaban años intentando ayudarlo a superar su problema con las drogas.

