Un extenista ataca a Carlos Alcaraz: "Debería aprender de Sinner"

Greg Rusedski ha criticado duramente al número 1 del mundo por jugar exhibiciones tras causar baja en torneos importantes.

Desde que causara baja en la Copa Davis tras caer lesionado en las ATP Finals para apenas dos semanas después disputar dos exhibiciones seguidas en Nueva Jersey y Miami, a Carlos Alcaraz le están lloviendo multitud de críticas.

El murciano ha jugado hasta 80 partidos oficiales este 2025, pero se ha perdido torneos importantes como el Mutua Madrid Open o el Masters 1000 de Shanghái por fatiga.

El último en cargar contra el número 1 del mundo ha sido el extenista Greg Rusedski en su podcast, donde ha afirmado que "debería aprender de Sinner".

"Se perdió dos Masters 1000 por jugar en Barcelona y Tokio, luego se lesionó en las ATP Finals teniendo que renunciar a la Copa Davis, pero poco tiempo después está jugando exhibiciones en pretemporada", arrancó.

"Es joven y puede recuperarse, pero considero que debe ser más inteligente y astuto con su calendario", añadió.

Rusedski considera que debería tomar nota del plan de su mayor rival para llegar en las mejores condiciones a 2026.

"Debería aprender de Sinner, que jugó la exhibición de las Six Kings Slam y la ganó, pero aparte de eso, no ha hecho nada en pretemporada más que descansar y entrenar, y se saltó la Copa Davis", zanjó.