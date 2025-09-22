GP de Japón de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver la carrera en Motegi

Marc Márquez podría ser campeón del mundo durante el GP que inaugura la gira asiática. Necesitará sumar tres puntos más que su hermano Álex durante la 17ª cita del campeonato.

El desenlace del campeonato del mundo de MotoGP es inminente y en el próximo GP de Japón, Marc Márquez podría certificar definitivamente la consecución del título.

El ilerdense roza con la yema de los dedos la victoria y, matemáticamente, solo su hermano Álex Márquezpodría arrebatarle un Mundial que le pertenece. De hecho, si el 93 suma tres puntos más que su hermano durante el GP de Japón se proclamará campeón del mundo.

De esta forma, con la 17ª cita de la temporada se inaugura una gira asiática que dictaminará el desenlace del campeonato.

Horarios y dónde ver

El viernes 26 de septiembre dará comienzo un Gran Premio marcado por un horario anómalo al disputarse en el continente asiático. El sábado a las 03:50h de la madrugada se celebrará la Q1 y a partir de las 04:15h se disputará la Q2. Mas tarde, a las 08:00h de la mañana será la carrera al sprint en la que los pilotos tendrá que dar 12 vueltas.

El domingo 28 de septiembre, a las 02:40h, será el calentamiento de una carrera a 24 vueltas que comenzará a las 07:00h de la mañana.

El evento se podrá seguir a través de 'DAZN'. Además, la web de 'laSextaDeportes' realizará una amplia cobertura con todos los detalles de un apasionante Gran Premio en el que Marc Márquez puede alzarse con su noveno campeonato, el séptimo en MotoGP.