Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón del Mundial de MotoGP en Japón

El piloto ilerdense podrá ser campeón del Mundo de MotoGP si consigue sumar tres puntos más que su hermano Álex Márquez durante las pruebas sobre el trazado de Motegi.

El campeonato del Mundo de MotoGP está cada vez más cerca de certificar a su nuevo campeón. Marc Márquez ha dominado la categoría reina durante toda la temporada y su victoria en Misano después de sufrir una caída en la 'sprint' durante la jornada del sábado le permite aspirar a conseguir el título en el próximo GP de Japón.

El ilerdense lidera la clasificación con 512 puntos, más del doble que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, tercer clasificado que ya no cuenta con opciones matemáticas de título. El único piloto que aún puede soñar con un campeonato imposible es Álex Márquez.

El pequeño de los de Cervera suma 330 puntos después de terminar en tercera posición la carrera del domingo en Misano. Por tanto, la diferencia que separa a los hermanos Márquez es de 182 puntos. En Motegi se correrá el decimoséptimo GP de la temporada. Lo que significa que quedarán cinco pruebas, seis si se incluye el propio GP de Japón, para finalizar el campeonato. Por tanto, hay185 puntos en juego.

Estos datos colocan la bola de torneo muy cerca del bolsillo del 93. En Motegi, Marc tendrá que sumar tres puntos más que su hermano Álex para certificar la consecución de su séptimo campeonato del Mundo de MotoGP.

El ilerdense tendrá que esperar hasta la carrera del domingo para celebrar un título que cada vez está más cerca de la vitrina del de Ducati en una temporada donde Marc ya ha firmado la mayor puntuación de la historia de la competición.