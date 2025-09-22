La confesión de Carlos Alcaraz a Pau Gasol sobre sus dos próximos objetivos: "Quiero llegar..."

El tenista murciano fue pillado en una conversación junto a la leyenda de la NBA durante la celebración de la 'Laver Cup' en la que el de El Palmar compartía sus aspiraciones en lo que queda de 2025.

Carlos Alcaraz llega a la fase final de la temporada como número 1 del mundo y con un nivel de tenis estratosférico. El murciano ha ganado dos 'Grand Slams' este 2025 y esta semana aterriza en Tokio para participar en el Kinoshita Group Japan Open, un ATP500 con el que arrancará la gira asiática del murciano en pista dura.

En esa gira, el de El Palmar tiene muchas posibilidades de mantener su posición como líder del panorama internacional de tenis ya que solo defiende 1000 puntos mientras que su rival, Jannik Sinner, está obligado a luchar por proteger 2830 puntos.

Por tanto, Carlos Alcaraz parte con ventaja en una gira asiática en la que se debe centrar especialmente en los Másters 1000 de Shanghái y París-Bercy.

Antes de viajar a Japón, el murciano participó en la 'Laver Cup' en una competencia en la que fue pillado mientras mantenía una conversación con Pau Gasol en la que le confesaba cuáles eran sus objetivos en lo que resta de temporada: "ATP Finals y luego la Davis, quiero llegar fino y quiero ganarlas".

Estas serán las dos últimas citas de la temporada para el español y ambas se disputarán en suelo italiano. Las ATP Finals en Turín se jugarán del 9 al 16 de noviembre mientras que las finales de la Copa Davis en Bolonia serán del 18 al 23 del mismo mes.

Previamente, una vez concluido el ATP500 en Japón, Carlos participará en el Máster 1000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre. De allí irá a Arabia Saudí para jugar el Six Kings Slam, justo antes de competir en el Másters 1.000 de Paris-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre.