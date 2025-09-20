La llamativa reflexión de Dovizioso sobre Márquez: "Marc ha puesto a todos nerviosos..."

El campeón italiano ha analizado las cualidades del ilerdense para destacarlo como un prodigio por encima del resto de pilotos cuya mayor debilidad, según 'Dovi', son ellos mismos.

El expiloto de MotoGP, Andrea Dovizioso, conoce a la perfección la sensación de competir contra Marc Márquez. El italiano fue subcampeón en 2019, año en el que Marc conquistó su sexto y, hasta la fecha, último título de la categoría reina.

'Dovi' ha querido destacar a uno de sus rivales por encima del resto: "Llegó Marc, lo viví de principio a fin: es el único que siempre ha estado ahí, cada año, y siempre por delante. Con los demás, siempre fue un año y otro, pero él no".

Márquez está a punto de conseguir un nuevo campeonato del mundo después de una temporada histórica en la que, a los mandos de la mejor moto, ha protagonizado un dominio abrumador. El de Cervera se supera en 2025 a pesar de que Dovizioso relata su rivalidad desde la admiración por mantenerse siempre en lo más alto, muestra inequívoca de que hablar de Marc Márquez es hablar de alguien más que único.

Andrea se explayó en el análisis del que ha podido ser su gran rival, con el que ha disputado tres campeonatos del mundo, de 2017 a 2019. El italiano consiguió batir al ilerdense en diversas carreras, sin embargo, siempre terminó el campeonato por detrás del actual piloto de Ducati.

"Es fuerte en todos los aspectos, esa es la dificultad. Además de ser más fuerte en algunas áreas, es fuerte en todo. El lado 'negativo' es que no puede contenerse, como él mismo dice. Marc ha puesto a todos nerviosos; cuanto más ves lo que hace, más te desanimas", explicaba Dovizioso en el lanzamiento de su documental.

Finalmente, el expiloto ha empatizado con su compatriota Pecco Bagnaia y asegura que comprende la frustración que debe estar experimentando durante la temporada: "Oigo mucho hablar de Bagnaia, independientemente del aspecto técnico, psicológicamente es devastador cuando alguien está en tu situación y logra hacer ciertas cosas. Para un piloto cuyo ego está inevitablemente por las nubes, se vuelve contraproducente".