La reflexión de Alonso sobre lo difícil que es ganar en F1: "Tienes que hacer algo extraordinario..."

El piloto de Aston Martin dice que la F1 es "un deporte ultracompetitivo": "Es necesario hacer algo extraordinario...".

En la Fórmula 1 no gana cualquiera. Lo están viviendo en sus propias carnes los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. A pesar de tener el mejor coche, no lo consiguen rematar. Y cada vez está más cerca Max Verstappen. Dos victorias seguidas en Monza y en Azerbaiyán.

Fernando Alonso ha hablado de lo difícil que es ganar en un deporte como la Fórmula 1. "Tienes que dedicar las horas necesarias para rendir al máximo...", ha dicho en palabras que recoge 'Motor.es'.

"Tienes que rendir los domingos cuando sea posible. Debes estar alerta y motivado todos los días durante la temporada para hacer el trabajo a pesar de los días mejores y peores", apunta el piloto de Aston Martin después de Bakú.

Buscar el éxito es el objetivo: "La grandeza solamente se puede alcanzar si se busca constantemente el próximo éxito...".

"Para marcar la diferencia en un deporte ultracompetitivo, es necesario hacer algo extraordinario y algo que nunca se haya hecho antes. Necesitas ser constante, sacrificando todo por el próximo éxito, y eso es muy difícil de hacer en la vida", explica Fernando.

En Bakú volvió a sufrir. Muchísimo. El Aston Martin no estaba preparado para luchar por absolutamente nada. Ni para acercarse a los puestos de puntos. Después de ser sancionado por saltarse la salida, no pudo remontar hasta los puntos. Acabó en decimoquinto lugar... dos puestos por encima de Lance Stroll.