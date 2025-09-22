La jefa de Gresini da la clave del crecimiento de Alex Márquez: "Trabajar con Marc mano a mano..."

Nadia Padovani, jefa de Gresini, dice que Alex ha mejorado mucho al haber compartido box con un Marc que se recuperó al completo de su complicada lesión.

Alex Márquez es el único que ha plantado cara a Marc en este mundial de MotoGP. De hecho sólo él podría arrebatarle el título a estas alturas, aunque es difícil. En Japón el de Ducati podría cerrar ya su noveno campeonato del mundo. Su jefa, Nadia Padovani, tiene claro el motivo por el que Alex ha progresado tanto.

En una entrevista a 'Speedweek', Padovani habla de Alex: "Trabajó con su hermano durante un año, lo que le ayudó a mejorar como piloto. Además, intercambiaron mucha información, lo que fue de gran ayuda para Alex".

Su talento y aprendizaje ha sito total: "Ha dado un gran paso. Es un piloto con mucho talento y aprende muy rápido, por ejemplo, a la hora de mejorar su estilo de pilotaje, pero también al recibir consejos de los ingenieros".

"Estamos muy contentos con él, porque no es fácil para un novato subir al podio en su primer año", apunta Padovani.

Alex y Fermín Aldeguer seguirán ligados al equipo Gresini: "Como equipo, es importante para nosotros trabajar con los pilotos durante el mayor tiempo posible. Es un proceso de aprendizaje... con Fermín como debutante y Alex como piloto experimentado, es la combinación perfecta".

Alex tiene 330 puntos... y Marc 512 puntos. Una distancia enorme, sí, pero es el que está más cerca. Y el que ha podido robarle triunfos. Están a un paso del campeonato y el subcampeonato.